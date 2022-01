Garro sigue sin aparecer

Por quinto día consecutivo el jefe comunal, Julio Garro, sigue escondido sin prestar declaración a la prensa por su participación en la mesa judicial, donde su principal objetivo era el armado de causas a los sindicalistas opositores, democráticamente elegidos por los trabajadores.

Supuestamente, el intendente de la ciudad mantiene una agenda estrictamente personal, por lo que parece ser, la explicación de su participación en la Gestapo no aparece ser una de sus prioridades.

Mientras la causa avanza y el intendente mantiene el silencio, en los últimos días salió a la luz su visita a la Casa Rosada y desde la Bicameral, estudian citarlo a prestar declaración en los próximos diez días.

Asimismo, Concejales como Cara y Escudero han hablado con este medio opinando de la participación del intendente y de la responsabilidad institucional que el quepa. Incluso han pedido su separación del cargo hasta que la situación se aclare.

Además, en la Bicameral la causa también avanza, ayer el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand prestó declaración, como así también funcionarios del Bapro, lugar donde se realizó la mesa judicial.

Recordemos que desde 2017, todos sus discursos hicieron hincapié en “la transparencia y el fin de la corrupción”. Sin embargo, la aparición del video de la mesa judicial expuso al intendente de La Plata como integrante de una organización dedicada a armar causas a sindicalistas.

Además, en esa reunión, el intendente de La Plata, Julio Garro, instó a los empresarios que participaron de la misma a “hablar claramente con la bala arriba de la mesa”.

Entre las cuatro paredes de la sede porteña del Banco Provincia, el jefe comunal agregaba: “En 400 millones de asados que tuvimos, de lo único que se hablaba era de esto (el problema sindical)”. Además, Garro apuró a sus compañeros de mesa al recalcar: “Tenemos que aprovechar esto ahora porque, si no, no lo vamos a solucionar más. El destino y el futuro nos pusieron en este lugar, esto que está pasando ahora no lo podemos tener nunca más”.

En fin, el intendente sigue sin aparecer. La Red 92 y diario Hoy se mantienen expectantes esperando que de una vez por todas, Garro de la cara y explique al pueblo platense su participación en la mesa judicial.