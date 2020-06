Ginés: “No se puede pensar en habilitar el fútbol”

En la jornada de ayer se marcó un nuevo récord de contagios por coronavirus en la Argentina (1391 nuevos casos) y todo indica que habrá que seguir esperando largo tiempo para el regreso del fútbol. Así lo dio a entender Ginés González, García, Ministro de Salud de la Nación.

En charla con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), el funcionario nacional expresó: "No podemos pensar en habilitar el fútbol ni en el AMBA ni en el resto del país en el corto plazo, no veo por qué tanta ansiedad".

"No veo necesidad de que vuelva a entrenarse en el fútbol competitivo. No veo por qué hay tanta ansiedad por retomar la actividad. Es un negocio y una pasión, pero no soy de la idea de ninguna apertura", decretó.

Seguidamente, hizo hincapié en que el problema principal del coronavirus en la Argentina está en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "El problema sigue siendo el AMBA, que, si se desborda, tendrá otra complejidad. Estamos conversando sobre estrategias para resguardar AMBA, pero no es una decisión sólo de mi área", agregó.