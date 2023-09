Gollan contra los proyectos privatizadores: “Queremos mejorar el sistema de salud argentino”

Más de 30 organizaciones gremiales, políticas y sociales del ámbito sanitario se manifestaron en el Congreso de la Nación para dar respuesta a las propuestas privatizadoras de la salud pública por parte de las fuerzas políticas La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC).

La Multisectorial 15 Puntos por el Derecho de la Salud en Argentina brindó una conferencia de prensa en el Anexo C del segundo piso del Congreso.

En declaraciones a diario Hoy y la Red 92, el diputado del Frente de Todos y exministro de Salud Daniel Gollan expresó: “Se presentó en el Congreso un documento de 15 puntos en donde lo que se ratifica es una demanda y una lucha que se viene haciendo desde hace mucho tiempo por ir mejorando el sistema sanitario argentino, sobre todo en estos momentos donde surgen voces de alarma muy fuertes de algunos candidatos que dicen (que van a hacer) ya no solo como hicieron entre 2015 y 2019”, cuando se “desfinanció el sistema de salud” y se “sacaron recursos a la salud, sacaron programas, no se dieron medicamentos ni atención médica”, sino que “ahora hay otro modelo todavía peor que ese, que es decir: Vamos a hacer desa­parecer los prestadores públicos, todo va a ser privado, hasta la venta de órganos; es decir, si vos querés un órgano para trasplante, vas a tener que ir a comprarlo, cosa que es una brutalidad, pero que lamentablemente el candidato que dice estas barbaridades tiene un apoyo de parte de la sociedad que hay que esclarecer. ¿Qué implica que pase eso? Implica que, si sos diabético, olvidate –si no tenés dinero– que vayas a poder tener el tratamiento adecuado, y hoy lo tenés garantizado por programas nacionales y provinciales; si tenés un cáncer y no tenés recursos, no vas a poder pagar cinco millones de pesos para tratarte; si tenés chicos que vacunar, tenés que pagar un millón de pesos por chico para tener el calendario completo; si sos jubilado y tenés que pagar tus remedios, vas a pagar alrededor de $40.000 mensuales en medicamentos. Es una situación de alarma y venimos a decir acá que para atrás no queremos ir, queremos ir para adelante, mejorando”.