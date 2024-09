Golpe al Gobierno: Petronas puso en duda su inversión en la planta de GNL

La compañía petrolera Petronas evalúa desistir de su inversión con YPF y, extraoficialmente, ya habría comunicado esa decisión a las autoridades correspondientes, según una nota periodística publicada este viernes. Al parecer, la noticia fue informada días atrás a los empresarios del sector, e inclusive, al Gobierno nacional.

Ante el impacto de la noticia, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, indicó que “más allá de la veracidad o no de lo que plantea la información filtrada, lo que he hablado con el presidente de YPF, Horacio Marín, es que más allá de que Petronas continúe o no, YPF va a seguir con el proyecto de la planta de GNL”.

“Habría alternativas de inversión con otros socios, no creo que sea un proyecto para que YPF lo haga solo por el tamaño, pero lo puede hacer en conjunto con otras empresas. Con lo cual no tengo dudas de que el proyecto se va a hacer, después veremos si es con Petronas o no”, dijo el mandatario rionegrino al ser consultado por la noticia en una entrevista con radial.

Por otra parte, el gobernador de Río Negro dijo que YPF tiene otro proyecto clave orientado a la exportación de petróleo de Vaca Muerta que está dando pasos firmes. La construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, desde Loma Campana hasta Punta Colorada, está en su primer tramo que llegará hasta Allen, donde ya hay 600 trabajadores.

Vale la pena recordar que, en el 2022, YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA, por sus siglas en inglés), que involucra el Upstream con la producción de gas no convencional de Vaca Muerta, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la construcción de una planta de licuefacción, así como la comercialización y la logística internacional.

Luego de varias idas y vueltas, el proyecto entró en una impensada controversia cuando el directorio de YPF comunicó que la provincia de Buenos Aires y Río Negro se disputarían el proyecto para monetizar el shale gas. Luego de meses de debate, la empresa de mayoría estatal decidió que la mejor ubicación para la planta de GNL sería Río Negro.