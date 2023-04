Grabois podría bajarse pero con condiciones

El líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y precandidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Juan Grabois, anunció que podría dar de baja su postulación al sillón de Rivadavia, pero solo si el oficialismo presenta un candidato dispuesto a “firmar con sangre” los objetivos que persigue alcanzar: “tierra, techo y trabajo”.

De esa manera, el activista puso condiciones para “bajarse” de la carrera presidencial. “El que quiera nuestros votos va a tener que firmar con sangre en una escribanía: tierra, techo y trabajo para nuestro pueblo”, dijo.

También aseguró que un requisito esencial para dejarle su lugar a otro aspirante es que este rechace el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la monumental deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con ese organismo de crédito.

“Hasta que no aparezca alguien que diga que vamos a cancelar el acuerdo criminal con el FMI, hasta que no aparezca alguien que diga que le vamos a dar un terreno a cada familia que no tiene vivienda, yo soy candidato en estas elecciones”, explicó Grabois.