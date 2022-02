Habrá vacunación itinerante y una campaña de donación de sangre en Zárate

Para Garro el acceso a la tierra es negocio de unos pocos

El intendente de La Plata, Julio Garro, salió a cuestionar a Nación y Provincia por no “accionar” para desalojar familias de una toma de un predio en Los Hornos. Sin embargo, su gestión no tiene ningún programa de vivienda o de acceso a la tierra para estos sectores vulnerables que se quedarían sin hogar de no ser.