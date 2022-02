El Presidente sobre la Gestapo antisindical: "Cuando vi la filmación no lo podía creer"

Durante una entrevista transmitida esta noche en vivo por C5N, el presidente Alberto Fernández se refirió a varios temas clave del escenareio político actual de la Argentina.

En ese marco, se mostró en favor de un acuerdo de precios y salarios, pero advirtió que quiere que los sueldos "le ganen a la inflación y para eso tienen que recuperar 20 puntos (perdidos) desde la época de Mauricio Macri".

Asimismo, aclaró que a partir del acuerdo con el FMI "no hay ningún planteo de tarifazo" en los valores de los servicios públicos. Y, en el plano internacional, aclaró que "todos los acuerdos comerciales con Rusia, China y otros países estaban supeditados a un acuerdo con el Fondo, con lo que pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos, y ahora hay un horizonte para alcanzar lo que necesitamos".

“Entrar en default era un problema enorme, era salir del partido, y ni a la platea me mandaban; me sacan del partido y me mandan a volver a entrenar", agregó.

Durante la entrevista, el mandatario nacional también se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner: "Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión, le dije que no era necesaria. Estoy convencido de que tomamos un buen camino, es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo". Y aclaró: "Queremos la unidad del Frente de Todos. Voy a poner mi parte para preservarla siempre".

Sobre el escándalo de la "Gestapo" antisindical macrista, el jefe de Estado fue contundente: "Cuando vi la filmación no lo podía creer. No puedo creer que eso haya ocurrido en la Argentina", señaló, y añadió: "Desmantelamos con un extraordinario trabajo de Cristina Caamaño el aparato de espionaje que habían dejado funcionando dentro de la Justicia".

Por último, enfatizó que "hay un problema de funcionamiento de la Corte Suprema y nadie tiene que ofenderse porque es un problema de funcionamiento de uno de los poderes de la República". En ese sentido, advirtió que en la Argentina "el principio de inocencia se perdió".