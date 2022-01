“Sabíamos quién era Marcelo Villegas porque nosotros lo sufrimos”

El exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas, si bien quedó expuesto de manera muy elocuente por el video donde se lo ve planificando el armado de causas a dirigentes sindicales acompañado por funcionarios de la Justicia provincial, representantes del em­presariado y el propio intendente de La Plata, Julio Garro, no es un desconocido para el mundo de los trabajadores previamente a tener un cargo en la función pública. En el ámbito de la actividad privada, las señales eran claras ya en torno de qué lado de la mesa se encontraba.

En diálogo con diario Hoy, el secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata (Soeesit LP) y concejal con mandato cumplido, Cristian Vander, recordó la figura del exfuncionario de Vidal cuando fue director de Capital Humano de la empresa Telecom y aseguró: “Sabía­mos quién era Villegas porque noso­tros lo sufrimos”.

“En esa mesa judicial encabezada por el ministro Villegas se quería hacer lo que él intentó hacer en cada empresa que estuvo, donde buscó precarizar al pueblo trabajador, y en eso consistía esa mesa. El problema era económico en la gestión de Mauricio Macri, no éramos los gremios, no había plata en los bolsillos y los empresarios buscaban generar más ganancias precarizando a los trabajadores”, relató el dirigente gremial.

Villegas ocupó su cargo en Telecom desde 2008 hasta 2015, cuando asumió la cartera bonaerense de la mano de María Eugenia Vidal: “Se fue de Telecom y asumió en Trabajo con la caradurez de mostrar como un orgullo la presencia de 23.000 trabajadores precarizados en la empresa, sin acceso a ningún beneficio de trabajo y apenas 8.000 en planta permanente. Eso que él hizo en Telecom es lo que querían hacer con el pueblo bonaerense, venían a precarizar al pueblo”, detalló Vander.

“Si no fuera por los gremios, los dirigentes y el modelo sindical argentino, no tendríamos la salud que tenemos. En la gestión de Macri no se tiene idea lo que nos costó sostener las obras sociales cuando les daban cuatro aumentos por año a las prepagas, el acceso a la medicación, fue infernal. Ellos venían no solo a encarcelar a dirigentes, sino por el modelo sindical argentino, mediatizando que somos ladrones; si no hubiera sido por las organizaciones gremiales, el daño habría sido otro”, remarcó.

Vander agregó además en ese sentido que “no venían a trabajar para una mayor producción, a poner dinero en el bolsillo de los argentinos, nunca entendieron que trabajar es el principal eslabón de la cadena de producción, que si está bien pago, con obra social, dejan la plata en el país. Entonces quieren a un trabajador precarizado, sin acceso a beneficios. Villegas lo hizo en Telecom y lo sufrimos, nunca habilitó una inspección para ­re­gularizar la situación de miles de trabajadores y se llevó a directivos de la empresa al Ministerio, el ­objetivo era precarizar a la clase trabajadora”.

Consultado en torno a la mesa judicial, el secretario general de ­Soeesit La Plata sentenció: “Los hechos son contundentes y lo que hay es claramente una asociación ilícita por fuera de todo marco legal y tendría que hacerse justicia, pero todos sabemos que en Argentina hasta que no cambien algunas cuestiones la Justicia no va a funcionar; podemos tener un Estado presente, un gobierno nacional y popular, pero si la Justicia no está del lado que se la necesita, vamos a seguir en problemas”.

En ese marco, ratificó la presencia del gremio en la marcha del 1° de febrero hacia la Corte Suprema de Justicia: “Es vergonzoso cómo para algunas situaciones sacan fallos inmediatos y en otras se toman tanto tiempo en definir y el costo lo pagamos entre todos”.

“Siempre vieron como una piedra en el zapato al movimiento o­brero organizado. Villegas estaba orgulloso de tener a 23.000 trabajadores precarizados que no cobraban aguinaldo ni vacaciones, y así vaciaron una de las empresas más importantes en telecomunicaciones después de la privatización de Entel”, finalizó Cristian Vander.

“La presencia de Garro demuestra la impunidad”

La mesa judicial antisindical tiene en su haber, además de la gravedad institucional que implica, la presencia del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, avalando de forma implícita lo que allí se hablaba, aunque manifestara “sentirse víctima” porque “no sabía lo que allí estaba ocurriendo”.

“La presencia de Garro es un claro ejemplo de impunidad. Garro siempre benefició al empresario de la construcción, incluso sacando de los edificios la vivienda para que habitaran los porteros como si esto redituara en más ganancia para el sector. La construcción en la ciudad no estaba frenada por un tema sindical, sino por un tema económico, no había dinero durante la gestión de Macri al frente del país”, aseveró Vander.

En ese sentido, añadió: “Esa mesa muestra la impunidad con que se manejaban, porque había un intendente, autoridades del Ministerio de Justicia, del Colegio de Arquitectos, Marcelo Jaworski, director general del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, que habían dejado a 30 familias en la calle, es parte de la ­impunidad con la que se manejaron. Está ligado a los peores años de nuestro país, el modus operandi se asemeja cien por ciento a la dictadura, se creían impunes, por fuera del Estado de derecho, y Garro es parte de ese modelo”.