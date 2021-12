“Hace falta una reforma urgente y profunda del Poder Judicial”

El funcionamiento de la Justicia y su independencia es un tema de discusión que trajo opiniones de todo tipo en el ámbito político nacional. Diario Hoy habló con el diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, en principio, sobre el procesamiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan. “Fue un acto de justicia hacia aquellos que lograron encontrar un principio de reparación a tanto dolor y desprecio que sufrieron”, aseguró Tailhade, al mismo tiempo que celebró el fallo del juez Martín Bava.

—¿Qué opina del uso del término “persecución judicial” por parte de la oposición para defenderse en esta causa?

—Recurren a ese argumento porque no pueden hablar del expediente o de la causa. Ningún dirigente del macrismo o de la alianza que salió a defender a Macri, habla de las pruebas. Lo que a ellos les conviene es meter esta causa en la grieta, cuando claramente esta no la integra, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni con la causa, ni con los hechos que originaron todo esto.

La gran tragedia del ARA San Juan -cuyos responsables están todavía impunes-, fue el puntapié para una situación absolutamente desgraciada para los familiares que tuvieron que sufrir que los espiaran.

Eso sucedió durante el gobierno de Macri, con dispositivos de espionaje montados por él mismo. Entonces, que intenten poner esta causa en la grieta, alegando persecución política, es la mejor prueba de que no pueden hablar desde las pruebas, de que hay una responsabilidad evidente del expresidente en todo esto.

—Además, se comprobó que estas tareas no correspondían a la tarea de seguridad presidencial…

—Lo desmintió la propia casa militar. Dijeron que no se articulaba con la AFI en absolutamente ninguna situación, menos cuando tenían que relevar el terreno a donde se iba a desplazar el exmandatario. Así que todo eso fue desmentido y fue una de las pruebas que el expresidente planteó al juez, en el marco de todo este proceso infame de falta de respeto a las instituciones, una serie de provocaciones constantes a lo largo de esto y, por sobre todo, a los familiares que están muy firmes en su reclamo de justicia y no entran en esas provocaciones. Mientras ellos buscan justicia, este señor lo único que se dedicó a hacer es a insultarlos permanentemente, así que por eso digo que celebro que se haya dado esta reparación.

—¿Qué pasa con los dirigentes de Cambiemos que defendieron a Macri a pesar de haberse admitido víctimas de espionaje?

—Ahí hay un problema serio de indignidad por parte de Santilli y Larreta. Ellos son querellantes en las causas donde denuncian que los espiaron, por eso se reconocen víctimas de esto. El problema es que tienen un nivel de dependencia de Macri, ya sea por la información que maneja o porque políticamente es su jefe y el líder de la derecha más recalcitrante, que no puede estar afuera de ninguna vocación electoral de Larreta, entonces se callan la boca. Con tal de trepar son capaces de estas cosas.

—¿Cómo percibe la imagen de la Justicia con el procesamiento de Macri y, poco después, en el sobreseimiento de Cristina Kirchner?

—El caso de Macri es un ejemplo de cómo un juez actúa rápidamente. El magistrado trabajó muy velozmente y resolvió conforme a lo que dice la ley, en primer lugar.

Lo que pasó con Cristina es el caso completamente inverso: algunas causas fueron iniciadas en su primera presidencia. Estaban siendo manipuladas durante su gobierno para no cerrarlas, y cuando asumió Macri retomaron una velocidad asombrosa.

Lo único que demuestra esta manipulación de los tiempos procesales, es que estaban todas las causas armadas, no había ninguna evidencia concreta que pudiera habilitar una investigación rápida, como pasó con el expresidente.

La naturaleza de las causas contra Cristina, particularmente en las que la sobreseyeron ahora, son las que nacen armadas y se despliegan en su totalidad con la presidencia de Macri y la sumisión de un Poder Judicial totalmente decadente, corrupto y cobarde.

—¿Es un quiebre para replantearse el funcionamiento de la Justicia?

—No lo creo, lo que sucedió con Macri es un caso aislado, se trató de un juez valiente y solvente. El Poder Judicial actualmente sufre una situación terminal, hace falta una reforma urgente, profunda y estructural, que no veo que suceda en el corto plazo por la situación política y parlamentaria.