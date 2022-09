Hacer leña del árbol podado

Las fotos con los jacarandás de diagonal 73 pueden ser un recuerdo; las imágenes de los naranjos de calle 47 podrían ser parte de los libros de historia; los tilos, los bananos y los fresnos podrían empezar a verse en peligro si la poda (que parece tala) sigue avanzando sobre los ejemplares que aún resisten el maltrato de un gobierno municipal que no respeta otra idea que no sea la del negocio.

Y es precisamente eso, un negocio, lo que hoy está en discusión. Porque la poda de los árboles de la ciudad históricamente la realizó Espacios Verdes, y hoy está a merced de una empresa privada, que no solamente la hace sin cuidado y fuera de término, sino que además no da cuenta del destino de la leña que queda como resultado de las podas.

En ese marco, la concejala del Frente de Todos Ana Negrete indicó a diario Hoy que “lo que pasa con la poda pasa con muchos otros temas en la ciudad, porque no hay una planificación que tenga que ver con el cuidado de la ciudad, sino que tiene que ver con cuestiones asociadas a los negocios y a otros intereses que no son el bienestar de la comunidad y el cuidado del ambiente”.

“Vivimos en una ciudad en la que cada una de las especies arbóreas que la pueblan está situada con un pensamiento ambiental, y lo que Julio Garro está permitiendo es la tala indiscriminada de árboles, afectando el ambiente y el paisaje y no haciéndolo como corresponde en términos ambientales, con un gran riesgo para los trabajadores que lo hacen, porque se lo dio a una empresa privada”, indicó Negrete, quien también aseguró: “Nosotros en el Concejo elevamos un pedido de informes para que diga en qué condiciones otorgó el servicio y qué resguardo le pidió el Municipio a la empresa con respecto a los trabajadores, a los que hemos visto realizar su labor sin casco, sin arnés y podando en lugares en donde había autos estacionados. Es decir que se ponía en riesgo la vida del trabajador y los autos estacionados”.

La edil expresó que la falta de planificación es una constante en la gestión del intendente al señalar que “eso es también parte de lo que muestra la poda, no cuidar el ambiente, no poder pensarlo estratégicamente. No es que no hay que podar, hay que hacerlo de forma correcta y no validar primero los negocios y después todo lo que tiene que ver con la mirada ambiental y el cuidado de los trabajadores. Eso es lo central que se ve en este tema y en muchos otros en los que interviene el Municipio, que tiene que ver con cómo se validan unos intereses en detrimento de los intereses de la mayoría”.

“No hay una planificación ni un pensamiento estratégico. Lo que hay es algún ­negocio en virtud de no sé qué interés, y después todo lo demás queda en un rol secundario”, sentenció.

Por su parte, su compañero de bancada Guillermo Escudero se refirió a la llegada del tema a los tribunales al indicar que “hay un fallo de la Justicia, un segundo fallo que llegó el mismo día que finaliza la temporada de poda, que es el 31 de agosto, y lo que hemos visto es que la Municipalidad tercerizó la poda en una empresa y nosotros sobre esto hemos hecho reiteradas solicitudes de informes, entendiendo que no solamente se llevó adelante una poda indiscriminada sin ningún criterio científico por parte de los ingenieros agrónomos, sino que también lo que vemos es qué utilidad le dará la empresa a la leña que ha recogido”.

Escudero aseguró que “hemos presentado un proyecto para la creación del Consejo del Árbol, que la mayoría de los que integramos la Comisión de la Legislación, que es en donde está, somos integrantes de la Comisión de Ambiente. En la Comisión de Ambiente le hemos dado despacho y ahora está frenado en la Comisión de Legislación por decisión del Ejecutivo en virtud de la conflictividad. Porque en ese Consejo del Árbol tienen que participar las asociaciones reconocidas que trabajan en la protección arbórea”.

“Acá en el período de poda, que empieza en mayo y termina en agosto, por primera vez se tercerizó y hemos visto los resultados en plazas y avenidas, mutilando especies que forman parte del patrimonio de nuestra ciudad y que, con la idea de realizar la poda, se han llevado muchas toneladas de leña”, aseveró el concejal.

En ese mismo tono se expresó el diputado platense del Frente de Todos Juan Martín Malpeli, quien remarcó que “atacar indiscriminadamente nuestro patrimonio arbóreo más que una pena es un delito, porque eso no se recupera. Pero es difícil esperar algo bien hecho de una gestión que desde que arrancó viene mostrando que no piensa, no planifica, no trabaja con profesionales y no da lugar al trabajo coordinado. Agarran los árboles fuera de tiempo y de término y los mutilan de una manera que no vuelven a crecer”.

Desde el Municipio, quien está a cargo de la Dirección General de Protección Ambiental es Marcelo Martínez, que en 2004 impulsaba desde la organización Nuevo Ambiente denuncias contra el municipio de Ensenada por el mismo tema que hoy afecta a la comuna de la que es funcionario y del que parece no tomar nota. “Parece que se le fue el interés por el medioambiente cuando lo contrató Garro”, indicaron a este medio.