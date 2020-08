“Hay preocupaciones profundas en Macri que tienen que ver con el avance de las causas”

"El criminal más grande de la historia democrática argentina está volando hacia París. Ningún magistrado con competencia adecuada lo previó, lo pensó, lo imaginó ni obviamente lo impidió. Triste día para la democracia”. Así se había manifestado este jueves Carlos Rozanski, exjuez de Cámara Federal, en su cuenta de Twitter, ante la noticia de que Mauricio Macri había viajado junto con su familia a Francia.

En un reportaje exclusivo con diario Hoy, Rozanski volvió a opinar del tema y afirmó: “No es casual el viaje del expresidente, precisamente porque el contexto que está viviendo el país y el mundo va en un sentido contrario. La gente trata de cuidarse, de no estar en contacto con las personas, más allá de la cuarentena que lo prohíbe. La decisión que él tomó no parece casual. No estoy de acuerdo con que sea un viaje de vacaciones, porque en esta pandemia no se conciben unas vacaciones, por lo que habría que pensar en razones más profundas para esta acción y su forma de ser tan displicente, de despreciar las normas”.

Rozanski agregó: “Es obvio que toda su vida despreció el derecho y las normas, pero este viaje trasciende la simple rebeldía a la normativa. Hay cosas que no conocemos porque no las va a explicar, pero sus actos hablan por él. El viaje en sí, en un contexto tan inadecuado, me hace pensar que hay preocupaciones profundas en Macri, las cuales tienen que ver precisamente con el avance de las causas y los pronósticos”.

Criminal sí, criminal no

El exjuez de Cámara Federal trazó un paralelismo entre el tratamiento de los medios de comunicación sobre los viajes de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba (donde se la acusaba de “huir de la Justicia”) y sobre el viaje del expresidente a París.

“La diferencia es el doble estándar tradicional, que es característico de las derechas, y en este caso de medios hegemónicos que han sido cómplices del saqueo que Macri llevó adelante en el país. A esa diferencia se suma una cuestión de fondo, que tiene que ver con quién es Cristina y quién es Mauricio.

Cristina es una política que ha sido perseguida por el régimen que encabezaba Mauricio Macri, a la cual se le han construido causas con fines políticos y de saqueo, y que no tenían fundamento jurídico. Ella no había cometido ningún delito y aparecía frente a la sociedad como responsable de hechos ilícitos y como una criminal. En el caso de Macri es al revés: Mauricio es un criminal, ya que ha cometido una serie grande de delitos, y sin embargo los mismos medios hegemónicos intentan mostrarlo ante la sociedad como una persona decente; no le atribuyen la comisión de ningún delito. Esa diferencia es notable, y creo que hay que tenerla en cuenta para entender bien por qué el diferente tratamiento”, señaló.

Reforma judicial

Por último, Rozanski opinó sobre el proyecto de reforma judicial que pretende llevar a cabo Alberto Fernández. “La propuesta que hizo el Presidente fue excelente, inobjetable. Los mecanismos, la ampliación de los juzgados, me parecen interesantes.

Creo que debe ser apoyado, lo cual no significa que alcance. Para ser suficiente debería tratarse del comienzo de una verdadera reforma integral, que no se agote en ampliar. Dudo que la intención del Gobierno sea que se agote en esta propuesta, por eso la ampliación del consejo consultivo que, dicho sea de paso, es gente muy honorable y muy útil a este proceso.

Igual, habría que entender que agregar a profesionales de otras disciplinas, por lo menos para tener una visión un poco más amplia, que salga del propio tecnicismo jurídico, sería mucho más rico”, cerró