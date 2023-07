“Hay que cambiar el problema sistémico de Argentina”

Santiago Cúneo es precandidato a presidente por el Mo­vimiento Izquierda Juventud y Dignidad (MIJD), y en una entrevista con diario Hoy habló sobre la propuesta de volver a discutir el modelo de República que ha sido “corrompido” y de utilizar modelos como el de El Salvador para combatir el narcotráfico.

Su compañero de fórmula es Gustavo Barranco y en estas PASO competirán en una interna con el dirigente piquetero Raúl Castells.

—¿Cómo se preparan para estas ­elecciones?

—Sabemos que la mayoría del pueblo argentino expresa en cada elección –y se ha visto en las provincias– que están hartos de la corrupción republicana y que no están dispuestos a acompañar más de lo mismo.

Lo vimos en la provincia de Córdoba, en Tierra del Fuego, en Chaco: la mayoría que ganó la elección fue quienes no fueron a votar. Si a esto le sumamos el voto en blanco, son mayoría absoluta.

Con esto queda claro el diagnóstico que hacemos de que este modelo republicano está acabado, y que es una asociación ilícita que ha llevado al hartazgo al pueblo argentino.

Hoy le estamos pidiendo a esa mayoría del pueblo argentino que no se quede en sus casas, que nos acompañe con el voto y nos empodere para estar en el debate presidencial, que pongan a quien te habla, que compren pochoclos y se acomoden bien en los sillones para ver un debate presidencial donde no todo está arreglado y donde no todos les van a decir lo mismo.

Allí van a encontrar un candidato que les propone salir de la República y propone el rumbo a la Confederación Argentina.

—¿Cuál es la propuesta respecto del nuevo “modelo”?

—Dentro del modelo republicano están terminados todos los que se proponen para ocupar la presidencia de la República. Nosotros nos proponemos, para reconstruir la patria de los argentinos, terminar con la República, llamar a la re­forma de la Constitución y salir de la trampa de este nefasto escenario en el cual le mienten descaradamente a la gente una y otra vez. A estas propuestas las denominamos “víbora bicéfala”, o sea, son lo mismo y se proponen distintas para que vos caigas en la trampa.

Hay que cambiar el problema sistémico de la Argentina, esto no es un problema de hombres o de mujeres, esto es un problema del sistema republicano, que está corrompido y garantiza la expropiación de las economías regionales. La República es el corsé con el cual la Patria ha sido saqueada durante tantísimos años.

En la Argentina se le ha llamado presidente de la República –y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha convalidado– a cuanto dictador bananero o asesino se ha cruzado, como el caso de Videla.

El modelo tiene dos trampas fundamentales: el sistema electoral perverso en el cual la gente no elige, sino que opta; y el modelo de Coparticipación Federal, que es el modelo por el cual las provincias son estafadas, robadas, saqueadas y controladas, como el caso de nuestra querida provincia de Buenos Aires.

—¿Cuál es la propuesta respecto de la Coparticipación?

—Si nosotros salimos del orden republicano, devolvemos a las ­provincias el cobro de los impuestos, los derechos de aduana y la ­administración de sus economías regionales con total autonomía e independencia, volviendo a la Confederación Argentina. Lo primero que tenemos que hacer para salir de esto es devolverles a las provincias todas sus riquezas, y a partir de ahí establecer la coparticipación invertida: que las provincias sostengan al Estado central.

—¿Cuáles son los problemas más comentados por los vecinos?

—Creemos que decir “vecino” es darles a los compatriotas una calidad degradada del habitante de la Patria, que lo reduce a problemas de alumbrado, barrido y limpieza. Noso­tros les hablamos a los compatriotas que sufren las desventuras de este saqueo que los ha empobrecido, los ha humillado y los mantiene arrodillados ante un planteo de sometimiento.

—¿Cuál es su postura respecto del problema del narcotráfico?

—No hay ninguna duda de que esto se soluciona con una ley de excepción, declarando enemigo de la Patria al Estado paralelo del narcotráfico, que está compuesto por un brazo político, un brazo económico y un brazo militar, por lo que debe ser tratado como un Estado invasor que ataca a la Patria.

Debe ser tratado como tal, con una ley de excepción a lo (Nayib) Bukele, que, en El Salvador, en cuatro años terminó con 35 años de “mara”, y nosotros en pocos meses podemos terminar con varias décadas de narcotráfico.

—¿Qué respuesta da ante los ­cuestionamientos de organismos de derechos humanos respecto de esta medida?

—Que se preocupen por los derechos humanos de la gente honesta, que muere secuestrada y violada por los asesinos.

—¿Cuál es el desafío para la provincia de Buenos Aires?

—En la Provincia hemos tenido un par de bonaerenses y muchos ­porteños saqueadores que han ­cruzado la frontera de la General Paz para venir a saquearnos. Es hora de que la provincia de Buenos Aires se plantee la recuperación del territorio de la Ciudad de Buenos Aires que nos pertenece y que es el municipio 136, usurpado por una reforma de la Constitución vergonzosa que le ha dado autonomía a un grupo de porteños que saquearon la Argentina durante años y construyeron una ciudad con los impuestos de todas las provincias, y hoy pretenden vivir jocosamente de ese esfuerzo.