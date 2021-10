"Hay una orientación ideológica en las críticas", señaló Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente en la inauguración del edificio "0+Infinito" en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Ciudad Universitaria.

En ese marco, señaló en diálogo con la prensa: “Esta obra va a ser un símbolo de la ciencia y de la investigación y desarrollo en la Argentina, del vínculo entre Estado y universidad”.

"Era funcionario cuando nos tocó hacer esto, por decisión de Cristina, por supuesto, con un crédito internacional de la CAF para concluir este verdadero monumento a la ciencia y la innovación en Argentina", señaló.

"Es una emoción que estas sean las instalaciones de nuestra universidad y de nuestro sistema científico-tecnológico, que es lo que merecen nuestros investigadores", agregó.

Consultado por Diario Hoy sobre el inicio de la vacunación pediátrica, Kicillof expresó: "Es una felicidad para las familias, una tranquilidad, y además los vacunadores y vacunadoras hicieron un verdadero espectáculo, ambientando, vistiéndose de manera especial, todo por su propia iniciativa".

"Lo que ha generado el plan de vacunación-independientemente de las pérdidas que ha provocado la pandemia- va a ser inolvidable, es un hito en la historia nacional. En la provincia, quien hizo el esfuerzo es el pueblo, que masivamente y pese a todas las campañas antivacunas, decidió vacunarse. Hubo 800 mil inscriptos en 3 días para la vacunación pediátrica, un éxito absoluto. Esperábamos ponerle fin a la pandemia con la vacunación masiva, y eso está ocurriendo", añadió.

El gobernador también se refirió al aporte de la Provincia a los viajes de egresados: "¿Por estar en proceso electoral no se podía tomar ninguna medida para beneficiar a nadie? El macrismo hacía eso, sentarse a ver como se rompían las cosas sin hacer nada, nosotros no somos así. Esto no es una cuestión ni clientelista ni electoral. Cuando se hacen actos de reparación a los sectores que sufrieron, es lo que corresponde y los vamos a hacer. Hay una orientación ideológica y sectorial en las críticas: cuando es para el pueblo, siempre `está mal´".