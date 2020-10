"Hoy es un día muy especial para los que somos peronistas, no es un día más. Ese fue el día en el que el pueblo entendió que había alguien preocupado por ese pueblo que había quedado al margen de derechos, en el olvido de muchos otros que creían que lo importante era la renta y no vivir en una comunidad más igualitaria”.

Con esas primeras palabras, Alberto Fernández se dirigió a los peronistas desde la sede de la CGT en la calle Azopardo. Llegó acompañado de su pareja, Fabiola Yáñez, y desde allí, minutos antes de las 17, comenzó su discurso desde el salón Felipe Vallese, sin la compañía de la vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner.

“El peronismo ha querido que me toque a mí ser quien conduzca este presente y yo decía que noto cierta similitud en el comienzo de todo, porque también a nosotros nos toca hacernos cargo en el medio de la tragedia de la pandemia”, remarcó el mandatario. Afirmó: “Todos nuestros gobernadores somos los gobernantes de la pandemia y así nos recordarán, nos habrá tocado sobrepasar el momento más difícil del mundo, que derrumbó las economías de todo el mundo y que a una Argentina en crisis, como la de diciembre de 2019, esa pandemia la condenó infinitamente más. Hizo un daño infinitamente mayor”.

Fernández se refirió a la reconstrucción en pandemia al indicar: “Como somos peronistas, hicimos lo que siempre hacemos los peronistas, pararnos primero al lado de quienes más necesitan. Como dice el Papa Francisco, primero los últimos, porque si uno abandona en la pobreza a esos últimos, esa sociedad nunca va a ser valiosa; sino injusta y desigual. Todos pusimos el esfuerzo para que nadie tenga que padecer en la Argentina más de lo que la pandemia ya lo condenaba a padecer. Así vamos pasando este año, recuperando poco a poco la economía y el ánimo social”.

El Presidente expresó su gratitud a quienes a pesar del peligro que implicaba salir, ganaron las calles con sus vehículos para demostrar su apoyo.

Para hacerlo, remarcó: “Agradezco a todos los que hoy están participando de este evento. Agradezco, aunque confieso que hubiera querido que se queden en sus casas, a todos los que se volcaron a las calles con sus autos para expresarnos el apoyo y el afecto que nos han expresado. Nosotros empezamos hoy un tiempo distinto, el de la reconstrucción de la Argentina, y me toca a mí ponerme al frente de ese barco y estoy orgulloso de poder hacerlo. Estoy seguro de cuáles son los intereses que represento y no claudicaré en ninguno de los compromisos que he asumido. Estoy seguro de que los primeros a los que vamos a socorrer son los que hoy están en peor situación y que vamos a hacerlo con el acuerdo de todos”.