“Honraremos el compromiso ante el pueblo”

En la jornada del miércoles, alrededor de las 11:30, una gran cantidad de personas se hicieron presentes en las inmediaciones del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata para presenciar el acto de jura de los nuevos ministros que formarán parte del gobierno de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y que comprenderá los años 2023 a 2027.

Luego de la jura del pasado lunes, en donde estuvo presente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se vivió con gran emotividad la renovación del gobernador en su cargo, una gran cantidad de funcionarios de la ciudad y de la Provincia dijeron presente en la reluciente sala Ginastera, que volvió a abrir sus puertas en abril de este año.

Allí, se le tomó juramento a los funcionarios que tendrán la responsabilidad de continuar con la “reconstrucción” del territorio bonaerense que propusieron Axel Kicillof y Verónica Magario cuando llegaron al poder, en diciembre del 2019.

Tras haber escuchado las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretadas por una orquesta y un coro que erizaron la piel de los presentes, se dio inicio a la ceremonia en la que los 20 flamantes ministros se comprometieron a desempeñar los cargos para los que fueron elegidos observando y habiendo observado la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, para cerrar, Kicillof se posó sobre el atril y comenzó con un breve discurso, en el que destacó: “Así como nos había­mos propuesto conformar un gabinete militante y hemos llevado obras y resultados concretos a los 135 municipios, ahora asumimos la tarea de renovar el esfuerzo, la creatividad y la militancia para seguir honrando el compromiso con el pueblo de la Provincia”.

Recordando su llegada al gobierno provincial, el mandatario manifestó: “Hemos venido para reconstruir la provincia de Buenos Aires y esta transformación ya ha sido asumida como una necesidad de los y las bonaerenses”. “Llegamos hace cuatro años a una provincia que era tierra arrasada y logramos ponerla de pie: nuestro pueblo expresó en las urnas su voluntad de dar continuidad a un proyecto de ampliación de derechos, integración y recuperación del orgullo de ser bonaerenses”, indicó. Asimismo, agregó que “sabemos que el Gobierno nacional tiene otra orientación, pero nosotros tenemos el mandato y la vocación de luchar para sostener las políticas y las obras que dan respuesta a las necesidades de nuestro pueblo”.

Por otra parte, luego de la ceremonia en cuestión, el mandatario compartió imágenes a través de su cuenta de Twitter, desde donde, además, expresó: “Quiero agradecerles a los ministros salientes que me acompañaron en el primer mandato. Con el lema de que equipo que gana no se cambia, tenemos un gabinete similar al anterior: ministros y ministras que tienen una profunda vocación de trabajar por la transformación PBA”.

El desafío de la relación con el Gobierno nacional

Cabe señalar también que, al dar por finalizado el acto, el gobernador se tomó el tiempo de contestar algunas preguntas de los periodistas presentes y allí habló, entre otras cosas, del escenario que se viene con el Gobierno nacional siendo de otro color político y con propuestas totalmente diferentes a la de la gestión saliente.

Sobre la cuestión económica como eje central de la preocupación de cara a los próximos meses, Kicillof consideró que “si no tenemos las proyecciones macroeconómicas para el período que viene porque no hay presupuesto tendremos que hablar con las autoridades nacionales”.

En ese aspecto, aseguró que se mantendrán “muy atentos” con el fin de “defender los intereses de la Provincia, ya que es un territorio que necesita más escuelas, más hospitales y más salas de salud”.

“Tenemos 135 municipios, y en casi 100 de ellos el único prestador de salud es el sector público, y no por una cuestión ideológica, sino porque ningún privado va a ir a instalar una clínica privada en una localidad de menos de 10 mil habitantes, entonces en una situación así es el Estado el que está presente, y si no hay Estado no hay nada”, sostuvo.

Para finalizar, habló de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y dijo que “habrá que reacomodarse al nuevo escenario”. En tanto, en el cierre se mostró “respetuoso de la voluntad popular” y concluyó: “Pese a eso, vamos a decir las cosas en las que no estemos de acuerdo y vamos a tomar la responsabilidad que tiene que tomar la provincia de Buenos Aires”.

“Lo dice la misma constitución de esta Provincia, la salud es un derecho y la educación también, es lo que manda la constitución que hemos jurado respetar y hacer cumplir”, cerró al hablar con los medios de comunicación que se acercaron al lugar.

Posteriormente, según adelantó el Gobernador al tomar la palabra en el escenario, luego de toda la ceremonia se dirigieron los protagonistas hacia la Casa de Gobierno para mantener lo que fue la primera reunión de gabinete de los nuevos funcionarios. Allí, se abordaron diversas temáticas relacionadas con la coyuntura nacional y los pasos que han de seguir desde el Ejecutivo bonaerense.