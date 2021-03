Judiciales bonaerenses consideraron “insuficiente” la nueva oferta salarial

En la reunión realizada el día de ayer a fin de darle continuidad a la negociación salarial para los empleados judiciales, el gobierno provincial efectuó una propuesta a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consistente en un 12% de incremento salarial a partir del 1° de marzo, un 9% a partir del 1° de julio y un 11% a partir del 1° de septiembre, calculados sobre los haberes correspondientes a diciembre de 2020, lo que acumularía un 32% de aumento para los primeros nueve meses del año. La oferta incluye además una cláusula de reapertura en el mes de noviembre.



Los judiciales consideraron “insuficiente” la propuesta y la rechazaron, convocando a una nueva asamblea. En diálogo con diario Hoy, Pablo Abramovich, secretario general de la AJB , afirmó que “los dirigentes consideraron insuficiente la propuesta en la mesa de negociación, por un lado porque esos porcentajes no alcanzan a cubrir la recomposición de haberes que venimos reclamando por la pérdida sufrida en años anteriores, porque se ubica debajo de otras paritarias cerradas en estas últimas semanas por el Estado provincial, y porque no contempla otros reclamos que nuestro gremio viene planteando”.



“Uno de ellos es que este acuerdo debería contener una cláusula de reapertura automática en caso de que la inflación supere el porcentaje pactado antes del mes de noviembre. Por otro lado, se viene reclamando la eliminación de la última categoría para mejorar el nivel de ingreso inicial en el Poder Judicial, que está ubicado en $36.780, y por último, el sindicato viene insistiendo en la devolución por los paros realizados en 2018 y 2019, que hasta el día de la fecha fue un reclamo que no ha sido abordado por el gobierno provincial con paros realizados en un contexto donde el gobierno no contemplaba nuestros reclamos y cerraba sueldos muy por debajo del nivel de la inflación”, relató Abramovich.



En ese orden, indicó que esta situación se suma a otros reclamos que viene realizando la AJB de contenido no salarial, como la necesidad de sancionar una ley de negociación co­lectiva para el Poder Judicial, que es una demanda pendiente.



“También está la necesidad de reestatizar el servicio de limpieza en el Poder Judicial, hoy tercerizado, así como la constitucionalidad de esas técnicas para discutir la crisis de infraestructura y la designación de personal y de creación de dependencias”, agregó.



Por último, el secretario gremial indicó que “tenemos convocadas asambleas donde se analizarán los contenidos de la propuesta. En concreto, el Ministerio de Trabajo nos avisó que se va a convocar al sindicato en los próximos días para seguir la negociación”.