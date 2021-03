El Municipio rechaza “la política del miedo” de posibles nuevas restricciones

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, habló nuevamente sobre el repunte de casos de coronavirus que vive hoy el país y aseguró que si bien desde el Gobierno no apuntan a dictar un nuevo confinamiento, sí podrían tomarse medidas restrictivas y puntuales en determinadas zonas.



En ese marco, desde la Municipalidad de La Plata, el intendente Julio Garro se apuró a plantear su oposición a cualquier alternativa que implique “restricciones” a la población: “La sociedad platense ha hecho un enorme trabajo y ha tenido gran compromiso con conciencia y responsabilidad. Vemos que existen posibilidades de nuevas olas que nos pueden tocar, ojalá que no, pero en parte va a depender también de nosotros como ­sociedad y el secreto es no relajarnos y seguir cuidándonos”.



“Creo que será dificultoso volver atrás, porque para una sociedad que ha estado tan angustiada, comerciantes sobre todo, será difícil retroceder. Cuando los comercios abrieron en nuestra ciudad, si bien algunos me tildaban de aperturista, quedó demostrado que el contagio no estuvo en el comercio”, aseguró el jefe comunal.



En el mismo sentido, el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, dijo a diario Hoy que “hay que evitar por todos los medios llegar a tener que poner restricciones, pero si hay que ponerlas, sí o sí tienen que ser muy puntuales, porque cuando se toma una decisión sanitaria se tienen que ver las posibilidades de la implementación, porque si son propuestas inviables, no sirven de nada y van a fracasar”.



“La sociedad vive un agotamiento ex­tremo por la cuarentena, y si volvemos a hablar de confinamiento, es inviable y no es producente porque tenemos que ver lo vivido el año pasado, donde se hizo lo que se pudo ante lo desconocido, pero ahora tenemos que ver medidas asertivas... El confinamiento extremo fue un error, fue peor el remedio que la enfermedad”, aseguró el funcionario.



En ese sentido, consideró que “se dejó de lado la salud psicológica, social o patologías que necesitaban un tratamiento, esas medidas se tomaron porque eran las que se podían en ese momento. El confinamiento sería apresurado, la pandemia nos demostró que nada es como se decía y que va variando constantemente”.



“Cuando se habla de confinamiento, se genera más temor en la población, y no comparto la política del miedo, tenemos que evitarla. Son errores, no los tenemos que volver a cometer”, finalizó Rifourcat.

Galli: “La ciudadanía no soportaría un regreso al confinamiento”

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, confirmó la decisión de restringir las actividades nocturnas hasta las 2 y no hasta las 5 a. m. como era hasta el momento, así como la visita a los geriátricos y las reuniones sociales a no más de diez personas, en virtud del crecimiento de casos de Covid en el distrito, aunque rechazó un retorno a “un confinamiento estricto”.



En diálogo con diario Hoy, el jefe comunal explicó que “el martes los datos que vimos nos encendieron las luces de alerta; venimos monitoreando los casos diarios, la ocupación de camas en los hospitales, la cual todavía no es para preocuparse, pero sí tenemos en cuenta que comienza la temporada donde hay más enfermos por afecciones respiratorias y además, en virtud de que hay más gente en la calle, también tenemos lamentablemente accidentes de tránsito, por lo tanto tratamos con estas medidas de dar un mensaje de alerta”.



“La ciudadanía no soportaría un regreso a un confinamiento, la economía resultó muy golpeada”, aseguró el intendente.



En cuanto a los datos de Covid-19 que motivaron la decisión, en el distrito hay 79 casos, 38 curados y 162 descartados, 5 internados en UTI, y 11 en clínica. El 88% corresponde a menores de 60 y el 12%, a mayores de 60. Los casos positivos promedios semanales fueron ascendiendo en la semana número 43 de 2020 y en la semana 12 de 2021.



“La buena noticia es que el rango etario de contagio es entre 36 y 50 años, con lo cual las escuelas no están trayendo problemas, de 0 a 15 años tenemos muy pocos casos. Esa es una buena noticia, porque apostamos a la presencialidad para que los chicos tengan la revinculación social que necesitaban y, de hecho, en los jardines maternales municipales no tuvimos ningún caso”, indicó.



Galli adelantó además que las medidas están enmarcadas en lo que estipula la provincia de Buenos Aires y “no vamos a dudar en cerrar aún más la actividad si es ­necesario”, pero “la idea es que la economía siga funcionando y que esto sirva como una luz de alerta para los vecinos, porque se ha visto cierto relajamiento que no ­podemos tener”.