La Provincia no descarta volver a restringir actividades

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires salieron a advertir que frente al au­mento de contagios de coronavirus que se registra en nuestra región se deberán reforzar los cuidados, porque “la pandemia no pasó”. Frente a ello, la cartera sanitaria no descarta la posibilidad de volver a restringir algunas actividades.



El jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, advirtió que de acuerdo a los datos que se registraron en los últimos días “ya empezó” la segunda ola de coronavirus y subrayó la necesidad de retomar los cuidados y disminuir la circulación, mientras avanza el proceso de va­cunación.



El viceministro de Salud bonaerense, por su parte, posteó en su cuenta de Twitter: “Nuestra región atraviesa la segunda ola: Uruguay en su peor momento, Brasil con el colapso sanitario más grande de su historia, Chile pasa a cuarentena estricta y Paraguay se quedó sin camas de terapia” y añadió: “La pandemia no pasó”.



“El contexto regional nos muestra un aumento rápido y sostenido, que ya se empieza a ver en nuestro país en relación a meses anteriores”, indicaron desde el Ministerio, y remarcaron la necesidad de “reforzar los cuidados” y “respetar todos los protocolos vigentes”. Para ello, la dirigencia política debe “hacer todo lo posible para convencer a la gente”.



También se señaló que “hay que reducir los viajes al exterior y cuidarse más, pero luego vendrán momentos en los que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado”. Se espera que las medidas que podrían llegar a tomarse no sean masivas y genéricas, sino algo más sectorizado.



En vísperas de un nuevo fin de semana largo y respecto al movimiento turístico que generará el receso de Semana Santa, se recomendó a la población que viaje a sitios en los que “se pueda garantizar distanciamiento, porque quizás por tomarse unos días se expone a situaciones de contagio”.



En ese marco señalaron: “Ni hablar de las fiestas y de las reuniones sociales, no se pueden hacer encuentros de más de diez personas porque es realmente alto el riesgo de que haya una persona contagiada con ese nú­mero” e hicieron referencia a la campaña de vacunación al recalcar que en los próximos días llegará “un embarque importante de Sinopharm”.



Sobre la estrategia de vacunar con una sola dosis primero y después de unos meses dar la segunda, indicaron que “en ningún caso se habla de una sola dosis, sino que se habla de posdatar” ya que hay varias investigaciones que muestran que con una sola dosis se llega a un 95, 90, 85% de cobertura respecto de casos graves.



“Nosotros no buscamos inmunidad de rebaño, buscamos reducir la letalidad”, explicaron desde la Provincia.