Juicio político a Conte Grand

Como explicó anteriormente este diario, todavía no hay quorum en la Cámara de Diputados bonaerenses para avanzar con esta iniciativa del Frente de Todos.

El oficialismo busca la conformación de una comisión que tiene por objetivo construir las medidas de prueba y recoger testimonios, para luego formalizar la acusación contra Conte Grand ante el Senado bonaerense.

Hasta ahora, Juntos, Avanza Libertad y Consenso Federal se pronunciaron en contra, por lo que los números no jugarían a favor del Frente de Todos para que esto avance, a no ser que exista un cambio de posición a último momento.

Teresa García expresó al respecto: “Esto no es ni una acusación ni una chicana hacia ningún dirigente político, pero me parece que cosas tan graves como estas que ocurren en la democracia y no garantizan el Estado de derecho, debe hacer que todos los sectores políticos, sin exclusión, reaccionen y acompañen este pedido de juicio político”.