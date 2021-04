Julio Garro convocó a la oposición a sumarse a los operativos “puerta a puerta” y lo acusan de “reacción tardía”

El intendente de La Plata, Julio Garro, dispuso que todos los funcionarios, concejales y legisladores lleven adelante este fin de semana un operativo “puerta a puerta” para hablar con los vecinos sobre la importancia de cumplir con los cuidados necesarios para evitar situaciones de contagio de coronavirus.



En medio de algunos cruces mediáticos y de declaraciones del propio jefe comunal cuestionando el operativo y la distribución de vacunas que lleva adelante el gobierno bonaerense, Garro redobló la apuesta e invitó al Frente de Todos a sumarse y colaborar con la campaña de concientización.



Según se precisó, el intendente Garro dispuso que todo su Gabinete salga a la calle con acciones de prevención y concientización “puerta a puerta”, para dialogar con los vecinos y comerciantes sobre la importancia de cumplir con los protocolos y cuidados contra el SARS-CoV-2.



En ese marco, este fin de semana largo funcionarios municipales, concejales y legisladores de Juntos por el Cambio saldrán con sus equipos de trabajo a realizar acciones en cada barrio de la ciudad.



A su vez, se informó que el intendente solicitó invitar a los concejales y legisladores provinciales del Frente de Todos, con el objetivo de desarrollar esta acción de manera conjunta y colaborar con la campaña de prevención “dejando de lado las diferencias políticas y trabajando por el bien común de la ciudad y los vecinos”.



A su vez, remarcó que “el aprendizaje del 2020 nos marca que cuanto mejor hagamos las cosas ahora, más rápido vamos a poder superar esta situación. Desde el municipio incrementamos los controles nocturnos, pero con esto no alcanza. Necesitamos del compromiso de los empresarios”.



“Hemos acompañado durante estos 13 meses a todas las pymes e industrias de la ciudad. No podemos echar por tierra todo ese esfuerzo por algunas irresponsabilidades. Los protocolos deben cumplirse: aforo, medidas de autoprotección y ventilación de ambientes”, añadió el jefe comunal.



Ante la convocatoria, desde el Frente de Todos el edil Norberto Gómez indicó a diario Hoy que “el intendente Garro tardó un mes para abrir los centros de salud para que se pueda vacunar y generar una campaña para que la gente se acerque, propició la apertura de comercios sin esperar medidas provinciales y hoy no evaluó esta segunda ola y toma una medida tardía e intenta hacer esto cuando nosotros venimos hace mucho trabajando en los barrios, y La Plata hoy es un descontrol, queremos que ponga en marcha los Comité de Crisis que son el órgano institucional para poder abordar en conjunto esta problemática”.



Por su parte desde el GEN, el concejal Gastón Crespo acompañó la propuesta del Ejecutivo y señaló a diario Hoy: “Me parece bien que salgamos todos juntos mas allá de las diferencias políticas partidarias a concientizar sobre la prevención y hacer testeos”.



Recordemos que según informó este multimedio, la ciudad de La Plata se ha convertido en la ciudad con mayor cantidad de contagios diarios de la provincia de Buenos Aires. Según datos de la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, los números de las últimas jornadas indican que nuestra ciudad se encuentra incluso por encima de los distritos del Conurbano con mayor población.



Mientras que el jueves se registraron 653 nuevos contagios en la región, entre el martes y el miércoles se contabilizaron 1.635 casos. Es decir, la cuarta parte de los casos que se registraron durante todo el mes. Asimismo, en la suma de ambos días, La Plata supera a un distrito con mayor cantidad de habitantes y de densidad demográfica como La Matanza, que alcanzó los 859 positivos.