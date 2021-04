Analizan fraccionar horarios para descongestionar el transporte de pasajeros

Hasta el momento las principales restricciones en el transporte tienen que ver con vuelos y con aquellos argentinos que viajaron al exterior y ahora deben ingresar al país. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte de la Nación también están mirando con preocupación, en medio del aumento de casos de contagios de Covid-19, la situación del transporte de pasajeros vía terrestre.



En ese sentido, el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, Abel De Manuele, reconoció: “En la medida en que se intensifica la actividad económica, la gente necesita viajar. En ese marco, la única posibilidad es poner más servicios, pero hoy se está trabajando a un poquito más del 80% y entonces hay que empezar a distribuir horarios para que no viajen todos en el mismo momento e intensificar las medidas de distanciamiento arriba de los micros, que se venían cumpliendo pero hay que ponerles mayor énfasis”.



El funcionario aseguró además, en ese sentido, que ya elevó al Ministerio de Salud el pedido para que todos los conductores de micros, trenes y camiones sean vacunados, ya que “todos los trabajadores del transporte son esenciales, desde el camionero al colectivero y al maquinista y hay que vacunarlos, estamos dentro del ordenamiento del Ministerio y por ende primero se avanza con médicos, docentes, policías y esperamos que después con nuestros trabajadores”.



Recordemos que hasta el momento el transporte urbano está reservado “solo por las personas alcanzadas por las actividades, servicios y situaciones declaradas esenciales”.



Cabe indicar que según la Resolución 64/2020, “los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional deberán circular con una cantidad de pasajeros que no sea mayor a la capacidad de asientos disponibles”.



Pero “excepcionalmente, en los horarios de mayor uso del servicio de transporte, se puede ampliar la capacidad hasta un máximo de 10 pasajeros de pie. Se deben cumplir las recomendaciones sobre distanciamiento so­cial en el interior de los vehículos”.



Justamente sobre este último punto, la próxima semana habrá una reunión definitoria en función de analizar un retorno a lo que fue inicialmente la restricción del transporte público de pasajeros, en la que no se podía viajar parado y se completaba la capacidad de la unidad al 50%; para ello se trabaja en un esquema de “fraccionamiento” horario para que los micros puedan cumplir con el servicio de manera eficiente.