Kicillof acusó a Vidal de “desfinanciar y perseguir” la industria cultural

El gobierno anterior tocó tanto el asfalto que terminó rompiéndolo. Más allá de la propaganda que hicieron en su momento, se olvidaron de terminar la obra”. Con estas palabras, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, continuó con la tónica del “fueron ellos” y recordó que la administración de Vidal y Macri devastaron la industria cultural bonaerense.

El mandatario no se calló nada y aseguró que “cada vez que pasa el neoliberalismo en Argentina, el campo popular se las ha arreglado para revertir la situación y reconstruir. El neoliberalismo, y después la pandemia, se la agarraron con la cultura. Todo lo que tiene que ver con la circulación de personas, de presenciar eventos, se ha visto afectado”. Y agregó que “el neoliberalismo tiene al arte y la cultura como enemigos. Eso pasó en los últimos años. No solo por el desfinanciamiento de la cultura, sino también por la persecución. Eso le da un aspecto de saña. Ante eso, nos propusimos un millón de acciones”.

Del encuentro participaron junto al mandatario el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, de la mesa inaugural de Culturas Bonaerenses, que también contó con la presencia de Cristina Banegas y Carmen Sánchez Viamonte.

Luego de valorar la asistencia de las artistas que formaron parte de la charla, Kicillof aseguró que “la pandemia destrozó la economía del planeta. Sin embargo, creo que podemos festejar que los artistas se hayan prestado y acompañen este encuentro. Eso permite tener el registro de lo complejo que es el desenvolvimiento de los hechos en medio de una pandemia”.

Finalmente, reflexionó que “este es un encuentro muy valioso e importante. Aunque algunos ignoren los fallecidos que dejó la pandemia, muchos proyectos se vieron truncados, esta fue una pedrada que recibimos como go­bierno, como espacio político y como generación. Yo denominé lo que nos encontrábamos como

tierra arrasada, ante esa situación desoladora que deja siempre el neoliberalismo”.

Integrar la cultura y la producción

El gobernador valoró la industria cultural local y cuestionó decisiones tomadas en el pasado por quienes lo antecedieron en el sillón de Dardo Rocha, al remarcar que “queremos plantear una integración entre cultura y producción, no que una esté subordinada a la otra. En esos programas estábamos (antes de la pandemia), e implicó un ímpetu muy fuerte en la gestión. No es que llevar un megaartista latino a la Costa no sea una política cultural, pero si es la única de un gobierno, es muy pobre. La potencia de la cultura bonaerense no se agota ahí, incluso eso la agota”.