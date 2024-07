Kicillof quiere incorporar a la Provincia al Brics

En la Universidad de José C. Paz, el mandatario bonaerense participó de un congreso con expertos sobre China y lamentó el hecho de que Argentina no forme parte del bloque. Así lo expresó en su discurso al afirmar que “es un error no haber incorporado Argentina a los Brics, producto de anteojeras ideológicas. Esto corre por mi cuenta: vamos a hacerlo apenas tengamos la oportunidad”. Enojado con las decisiones geopolíticas del Gobierno nacional, Kicillof abrió la puerta ante la chance de que integre esta alianza, diciendo que ni bien exista esa posibilidad, estará la “vocación” de la provincia de Buenos Aires.

¿De qué trata este bloque internacional?

Es un grupo integrado por las cinco economías emergentes más poderosas del mundo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Durante 2023 aceptaron integrar a seis países, entre ellos Argentina. Sin embargo, Javier Milei rechazó la propuesta de inmediato.

Uno de sus objetivos es la promoción de acuerdos bilaterales de comercio entre los países miembros y el financiamiento de proyectos productivos a través del Nuevo Banco de Desarrollo.

En su conjunto, los Brics representan el 25,7% del PBI mundial; el 16,1% de las exportaciones; el 14,9% de las importaciones del mundo; el 40,8% de la población mundial; y ocupan el 29,5% de la superficie total del planeta.

Kicillof y su buen vínculo con el bloque

Si bien esto no puede ser posible ya que un Estado subnacional no puede formar parte, el mandatario mantiene buenas relaciones con los países fundadores y hasta ya ha tenido reuniones con el Banco de Desarrollo de los Brics, donde dialogó con la Presidenta Dilma Rousseff.

Cabe destacar que el mandatario bonaerense quiere fortalecer los vínculos con China con el objetivo de atraer grandes inversiones a la provincia.

Además de Kicillof, estuvieron presentes en dicho evento el senador Oscar Parrilli, el embajador de China, Wang Wei; el director del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Xu Boafeng; el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja; y la coordinadora de la Especialización sobre China de la UNLa, Camila Quian.