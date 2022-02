“La Argentina necesita el acuerdo con el FMI”

Marcelo Casaretto, diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Entre Ríos, adelantó que acompañará el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que “la Argentina necesita el acuerdo”.

En diálogo con diario Hoy, el legislador oficialista afirmó que tanto “el grueso del Frente de Todos” como “el grueso de la oposición de Juntos por el Cambio” acompañarán el acuerdo.

Además, se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT en la Cámara de Diputados y se expresó acerca de si habrá o no sesiones extraordinarias.

Cabe recordar que días atrás el Presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina alcanzó un acuerdo con el FMI para la renegociación de la deuda y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso.

—¿Usted acompañará el acuerdo con el FMI?

—Efectivamente, yo acompaño al Presidente de la Nación (Alberto Fernández) y al proyecto en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Voy a acompañar, más allá de que hasta el momento se conocen solamente los trazos generales y no se conoce en detalle la carta de intención, pero entiendo que es la única salida para la Argentina acordar con el FMI, reprogramar los vencimientos y disponer de los dólares (con los que cuenta el país) para el crecimiento productivo y la inversión.

—Tras la renuncia de Máximo Kirchner, ¿en qué situación están las conversaciones dentro del Frente de Todos? ¿Habrá un grueso del bloque que acompañará el acuerdo?

—Creo que la Argentina necesita el acuerdo, así que el grueso del Frente de Todos lo va a acompañar, y también el grueso de la oposición de Juntos por el Cambio. Entiendo que algunos lo votarán más convencidos y otros menos, pero finalmente la única alternativa para que la Argentina siga creciendo es el hecho de contar con este acuerdo que nos permita reprogramar la deuda a diez años de plazo.

—Teniendo en cuenta que días atrás Juntos adelantó que apoyará el acuerdo con el FMI si este no incluye un aumento de impuestos, y según la respuesta de recién, ¿usted considera que la oposición facilitará que la iniciativa sea aprobada?

—A mí no me gusta hablar por otros. Lo que te puedo decir es que el grueso del Frente de Todos va a acompañar y que el grueso de Juntos por el Cambio va a acompañar. Nos van a criticar por derecha los libertarios; por izquierda nos va a criticar la Izquierda Unida. Algunos nuestros y algunos de Juntos por el Cambio nos van a criticar, pero el acuerdo es necesario y, como todos saben que de cualquier manera se va a aprobar, juegan con no presentarse, abstenerse o estar en contra. Lo mío es la responsabilidad de acompañar al Presidente. Seguramente voy a ser una de las voces que van a fundamentar el acuerdo en el recinto.

—La semana pasada se conoció que los salarios crecieron por encima de la inflación en 2021. ¿Qué significa este dato para el país en el marco de este tiempo de pandemia?

—Es algo fundamental. Nosotros necesitamos que haya una recuperación en los salarios de todos los trabajadores en actividad y también de los jubilados. Si bien no es demasiado lo que han aumentado, por lo pronto se cambia lo que es la curva de la República Argentina en cuanto a las caídas salariales, y por primera vez en cinco años tenemos indicadores positivos en esta materia.

—¿Cómo se viene dando la recuperación económica de la Argentina?

—La recuperación es muy importante porque venimos de cuatro años de caída con (Mauricio) Macri y de un año de caída por la pandemia en nuestro Gobierno. En 2021, la Argentina creció el 10,3% de su PBI (Producto Bruto Interno). Creció la industria un 15%; la construcción, un 10%; y las exportaciones, un 42%. Nosotros tenemos que sostener este proceso de crecimiento. Es más noticia que crece el país y no las posiciones políticas de tal dirigente en el Congreso de la Nación.

—¿Qué opina de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados? ¿Pudo hablar con él?

—Hablé el día que renunció porque nos enteramos por los medios de comunicación. Yo no comparto su posición política en este caso, pero respeto porque me parece que es una posición honesta. Él quedó integrado en nuestro bloque, así que en este punto seguiremos trabajando juntos, a veces coincidiendo al 100% o a veces no coincidiendo totalmente, pero siempre pensando en lo mejor para la Argentina.

—¿Habrá sesiones extraordinarias?

—Están convocadas, pero no tenemos mayoría propia. No la tuvimos en los dos años anteriores y no la tenemos ahora. Dependemos del consenso con la oposición. Ojalá que haya acuerdo y podamos aprobar algunos o todos los 18 temas que plantea el Presidente.