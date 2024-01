La Cámara Nacional del Trabajo invalidó el capítulo laboral del DNU

Duro revés para el Gobierno Nacional luego de que este martes se conoció que la Cámara Nacional del Trabajo anuló todo el capítulo laboral del DNU.

La Justicia falló a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/ 2023.

Los jueces de la Sala de Feria firmaron la sentencia que expone que "corresponde admitir el agravio de la actora y, consecuentemente, reconocer con amplitud la legitimación activa de la CGT para cuestionar la totalidad de los artículos del Título IV el DNU 70/2023".

Asimismo, los magistrados explicaron que "no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso, o que no se halla sujeto al control judicial" y que los argumentos del DNU "no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son".

Cabe destacar, que el 24 de enero el juzgado de feria ya había hecho lugar parcialmente a la acción de amparo de la CGT.