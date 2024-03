La Casa Rosada recibe a los gobernadores para avanzar con el Pacto de Mayo

El Gobierno nacional recibe hoy, a partir de las 15, a los gobernadores para avanzar sobre la convocatoria de Javier Milei para firmar un “gran pacto” nacional el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. “Vamos a escuchar qué opinión tienen”, anticiparon desde Casa Rosada sobre la agenda de este cónclave.

Todos los gobernadores fueron convocados formalmente por el ministro del Interior, Guillermo Francos, para asistir a Balcarce 50 esta tarde a una reunión que, al cierre de esta edición, no estaba confirmado que cuente con la presencia del Presidente Javier Milei, por lo que sería conducida por el mencionado ministro y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Desde el Ejecutivo se muestran confiados en que asista una porción importante de gobernadores y remarcaron que el objetivo del encuentro inicial será tantear la opinión sobre el decálogo al que convocó a firmar el jefe de Estado.

“Tenemos las confirmaciones de varios ya. Esperamos la reunión con buena expectativa, la intención de llegar a puntos de acuerdo sobre aspectos que plantea el Gobierno y que son los puntos centrales de la Ley Bases y también tratar los temas fiscales que reclaman las provincias”, anticipó Francos ayer.

Adhesiones y rechazos

El gobernador Axel Kicillof anunció que iría si es una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei, pero que no iba a caer en una “jugada de marketing político” para “sacarse una foto”, por lo que su asistencia es un interrogante, aunque, al momento, la balanza se inclina a un no. Dentro del peronismo, el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán anticiparon que no irán, mientras que el catamarqueño Raúl Jalil, el fueguino Gustavo Melella y el pampea­no Sergio Ziliotto sí asistirán. Estos dos últimos lo harán junto al resto de los mandatarios patagónicos: Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) que ayer se reunieron para definir una agenda en común. El tucumano Osvaldo Jaldo ya confirmó su participación, como así también el misionero Hugo Passalacqua, el santiagueño Gerardo Zamora y el cordobés Martín Llaryora. De los gobernadores aliados estarán todos, excepto dos que no irán, pero enviarán a sus vices: el mendocino Alfredo Cornejo y el sanjuanino Marcelo Orrego, ambos con agenda fuera del país.