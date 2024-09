La CGT cruzó a Cristina: “Sus cartas no suman para nada”

Como bien informó diario Hoy en el día de ayer, la exmandataria, Cristina Kirchner, publicó una carta en sus redes sociales en la que expresa su preocupación por la actualidad del país y señala la débil intervención de los gremios y sindicatos en respuesta a las necesidades de los trabajadores.

El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, y su par de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario de la central obrera, Andrés Rodríguez, salieron a responder estas críticas y manifestar su posición al respecto.

“Las cartas de la expresidenta no suman para nada. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente”, señaló Pablo Moyano, y agregó: “La crítica a la CGT no la entiendo, que se hagan cargo ellos, que pusieron por dedo a los diputados y diputadas en las provincias y después nos terminaron traicionando”.

De esta forma, el dirigente camionero sostuvo que el peronismo debería discutir puertas adentro las diferencias que tienen, dado que es el “mayor error” cuestionar su accionar o “pelearlo” de manera pública.

“Cuando habla de la CGT, o que dé nombre o yo no me voy a hacer cargo, nosotros fuimos a tribunales, se judicializó la reforma laboral, las marchas, los paros”, indicó el titular de la CGT, y concluyó: “Que cada cual se haga cargo, los que traicionaron y salió la Ley Bases fueron los diputados y diputadas del peronismo”.

En la misma línea, Andrés Rodríguez también se distanció de las críticas que Cristina Kirchner hizo en su carta por la presunta falta de representación gremial y sostuvo que la dirigente de Unión por la Patria “debería actualizar la información que maneja sobre la situación laboral, dado que las irregularidades son desde hace años”.