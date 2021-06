La demanda millonaria a Bullrich fue por “la gravedad de la injuria”

El abogado del Presidente Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, declaró en medios radiales que Patricia Bullrich, si bien no rompió la confidencialidad al confirmar la demanda de 100 millones de pesos, “demostró que obviamente se entera primero el periodismo militante antes que ella misma”.



El letrado afirmó que “en un mundo de pandemia, donde se está muriendo muchísima gente, en donde en Argentina nuestro Presidente está haciendo todo por la salud pública hace dos años”, el hecho de que la presidenta del principal partido opositor “hable de retornos, de intermediarios y de coimas le da una gravedad institucional tan grande que obviamente 100 millones de pesos es el piso de lo que se va a estipular al momento de dictar sentencia”.



La prueba principal para que haya una denuncia hacia Bullrich es el comunicado emitido por el laboratorio Pfizer, según declaró Dalbón. También se tiene en cuenta que el CEO de la firma en Argentina, Nicolás Vaquer, fue a declarar a la Cámara de Diputados, asegurando que “no existieron intermediarios ni retornos”, dijo el letrado.



“Esto es un tema que no se hace solo porque haya sido agraviado el Presidente”, agregó Dalbón. El abogado de Fernández insistió en resaltar la gravedad de las declaraciones de la exministra de Seguridad de la Nación.



“Va a tener que declarar y defender que dijo aquello que está filmado”, apuntó el abogado. “Lo económico no le interesa al Presidente”, dijo, y agregó que el dinero será donado al Instituto Malbrán. “Lo único que le interesa al Presidente es que se lea la sentencia en todos los lugares donde se ha replicado la noticia que afirma que en las negociaciones con Pfizer hubo intermediarios para que el Gobierno argentino tuviera retornos”, aseguró.