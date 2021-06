Alberto Fernández canceló el viaje a Francia: los motivos

Luego del acto en el que se rindió homenaje a las víctimas de coronavirus, Alberto Fernández tenía en agenda un viaje a Francia para la participación de forma presencial de un foro sobre igualdad de género luego de la invitación de Emmanuel Macron, presidente de dicho país.

Sin embargo, se conoció durante este mediodía que el Presidente no viajará ya que las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno argentino estipulan que al país solo pueden ingresar 600 personas por día vía aérea. De esta manera, podría no ser muy bien recibido un nuevo viaje del mandatario a Europa.

En mayo de este año, Fernández visitó París donde se reunió con Macron. En ese mismo viaje, también estuvo con Pedro Sánchez, su par español y el portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, bajo el argumento de buscar apoyo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

El foro por la igualdad de género será inaugurado este miércoles en el Museo del Louvre. Mandatarios de España, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Kenia, Túnez, Chipre y Estonia participarán del evento, aunque también estará el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

El documento en el que Alberto Fernández expresa sus disculpas al no asistir al evento, dice: "Me hubiera encantado poder acompañarlo en este evento tan importante para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas en el mundo. Conozco su compromiso y liderazgo en esta materia y usted los míos. Agradezco su amistad y el apoyo incondicional que ha brindado a mi país desde que asumí como Presidente de la Nación, demostrando su profundo interés por la Argentina y por América Latina, pero este agravamiento de la situación sanitaria me obliga a acompañar el esfuerzo de mi pueblo en el marco del respeto conjunto de las normas preventivas establecidas esperando una pronta mejora de la coyuntura social".