La economía en tiempo de elecciones y especulaciones

En la jornada del martes, la sociedad argentina se encontró con una suba del dólar que superó un tope histórico, hecho que parecía imposible hace unos meses atrás. La economía atraviesa momentos complicados a pocos días de las elecciones generales del 22 de octubre, y, en ese aspecto, distintos economistas y referentes de importantes entidades analizan el motivo de este brusco cambio.

Según indicaron desde el Gobierno nacional, y que después terminó siendo respaldado por una denuncia del Presidente Alberto Fernández, la corrida cambiaria que generó un gran cimbronazo y golpeó fuertemente al oficialismo tuvo su origen a partir de las declaraciones que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dio en una entrevista a la prensa.

Fue luego del último debate presidencial y en el tramo final de la campaña política, donde el economista que aspira a ser el próximo presidente expresó: “Para la versión más básica de la dolarización conseguimos rápido los fondos, porque implica una ganancia de capital enorme. Esos son los USD 30.000 millones para hacer el rescate de la base de títulos públicos, que cotizarían al 25%”.

En ese aspecto, en un determinado momento, el postulante desplegó todo su odio y poco respeto por la moneda nacional y le aconsejó a las personas a las que se le vence el plazo fijo que no lo renueven. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, sentenció.

Estas palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un amplio revuelo en la dirigencia política peronista afín al Gobierno nacional y este hecho fue al que adjudicaron la desatada suba de la divisa paralela.

De ahí derivó también la denuncia del Presidente Alberto Fernández a Ramiro Marra y Javier Milei por “intimidación pública”. “Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($870) hasta los mil diez pesos ($1.010)”, dice el texto presentado ante la justicia por el jefe de Estado.

Además, esa acción fue en sintonía con una de las últimas palabras de Sergio Massa al respecto, cuando apuntó contra los “cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje”, y los señaló por estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar. Así, aseguró: “Hasta que no los vea presos, no paro”.

La voz de los expertos y repercusiones

A raíz del salto de 65 pesos en un día, uno de los que habló fue el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik, quien explicó que “la corrida se explica por varios fenómenos. Primero, históricamente en la Argentina los años electorales son de mayor volatilidad cambiaria, y más en este año particular en donde las reservas están por el piso”.

Al respecto, recordó que “las consecuencias de la sequía hicieron que se perdieran aproximadamente USD 20.000 millones”, lo que hace que el Gobierno cuente “con menos herramientas para tratar de combatir esas presiones o corridas cambiarias”.

A esto añadió las “expectativas de evaluación” que existen sobre el tipo de cambio oficial para “después de las elecciones”. “Si bien se devaluó un 22%, en poco menos de dos meses los precios ya superaron esa devaluación y estamos en una situación similar a la de antes de las PASO en cuanto a términos cambiarios”, analizó.

Sin ser expertos pero conociendo el paño de los trabajadores y la situación en la que se encuentra la Argentina, la CGT se encargó de difundir un comunicado titulado: “El pirómano nunca puede ser luego el bombero”, donde adjudicaron la culpa de esta situación a Javier Milei.

En el texto, los gremialistas sostuvieron que “poner en duda la solidez y el funcionamiento de nuestro sistema financiero en la previa de la elección presidencial no persigue otro fin que generar un clima de incertidumbre y así rescatar algún que otro voto para su espacio”.

“En busca de un rédito personal, el que habla como un economista, y actúa como un incendiario institucional, no tiene ningún obstáculo moral e institucional en generar más angustia a la gente”, se quejaron los popes de la CGT.

Asimismo, consideraron que, “en su afán de buscar la conveniencia personal de esta coyuntura electoral, desprecia la vida y los ingresos de la población argentina. Busca alentar temores innecesarios que tienen impacto en la vida real. Quien no es un economista responsable nunca será un político responsable”.

En tanto, estas palabras se sumaron a la que emitieron referentes de distintas entidades, que a través de un extenso texto definieron las declaraciones de Milei como “un acto de irresponsabilidad sin precedentes”.

Quien habló también fue el expresidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, quien consideró que el candidato presidencial por La Libertad Avanza “pretende generar una corrida” tras haber recomendado en declaraciones televisivas no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es excremento”.

“Cuando hay una gran brecha cambiaria, economía informal y un candidato presidencial que pretende generar una corrida, evidentemente la gente se asusta y busca refugio en el dólar”, dijo Vanoli, tal como informó este diario.