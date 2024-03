La estrategia parlamentaria del Gobierno en el centro de las críticas

En las últimas horas, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló sobre la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional y la tildó de “fracaso”. Según dijo el legislador, los representantes del oficialismo buscan “someter y subordinar” a la oposición en el Congreso.

Según dijo el legislador santafesino, “el oficialismo funciona muy raro desde el punto de vista parlamentario: hasta ahora han constituido 15 de 45 comisiones; no tienen ningún diálogo político sistemático con los bloques y son todas relaciones bilaterales; no hay una mesa de trabajo donde se coordine la estrategia parlamentaria; no hay una estrategia ordenada”.

En declaraciones radiales, el dirigente opositor afirmó que “la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza es un fracaso”.

Y agregó: “El bloque de La Libertad Avanza es una de las principales víctimas de la falta de profesionalismo de la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada, porque cuando avanzan en un sentido cambian la bocha y van para el lado contrario”.

Además, se quejó de que el Gobierno no le mandó a Unión por la Patria el borrador de la ley “Bases”: “No nos mandaron nada, absolutamente nada”.