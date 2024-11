La Legislatura bonaerense avanza con la suspensión de las PASO

El diputado bonaerense Rubén Eslaiman, integrante del Frente Renovador, presentó un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Según el legislador, la medida busca reducir costos y adaptarse al actual contexto político y económico.

El proyecto, compuesto por sólo dos artículos, propone suspender de manera temporal el régimen dispuesto por la ley 14.086, delegando la organización electoral al Ejecutivo provincial. Eslaiman justificó su iniciativa al señalar que "el sistema actual debe revisarse para garantizar que se realice en condiciones óptimas que favorezcan la participación ciudadana". Subrayó que no busca eliminar las PASO, sino abrir un debate sobre su utilidad y eficacia en el fortalecimiento democrático.

La propuesta surge en un contexto de debate nacional, donde el oficialismo libertario impulsa la suspensión de las PASO argumentando que representan un gasto financiero y logístico insostenible. En Buenos Aires, los comicios primarios y generales desdoblados demandarían un gasto estimado en $100 mil millones, una cifra que obliga a replantear las prioridades presupuestarias.

Desde el entorno de Eslaiman destacaron que el proyecto es preventivo y busca evitar que las elecciones se conviertan en una carga económica excesiva para la provincia. Sin embargo, en el gobierno bonaerense persisten las críticas hacia la implementación de la boleta única de papel, aprobada recientemente a nivel nacional, ya que consideran que esta herramienta complica aún más la organización de los comicios en un territorio tan extenso y poblado como Buenos Aires.

La suspensión de las PASO no es un fenómeno aislado. Otras provincias, como Salta y Chaco, ya anunciaron que no realizarán elecciones primarias en 2025, consolidando una tendencia hacia la modificación de los esquemas electorales tradicionales. En Buenos Aires, la iniciativa deberá atravesar un proceso de debate en la Legislatura, aunque desde sectores del oficialismo confían en que podría prosperar antes de fin de año.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof no se ha pronunciado directamente sobre la propuesta ni ha dado detalles sobre el cronograma electoral para 2025. No obstante, su equipo reconoció que el escenario debe definirse con urgencia. Las decisiones que se tomen en este momento serán claves no solo para las elecciones legislativas de 2025, sino también para los comicios presidenciales de 2027.