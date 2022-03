La mentira tiene patas cortas y Garro quedó expuesto una vez más

El intendente de La Plata Julio Garro ingresó en la mañana de ayer a los Tribunales Federales de La Plata por una puerta lateral. A diferencia de sus antecesores, que declararon en el marco de la causa denominada “mesa judicial” y que entraron por la puerta central del edificio que da a calle 8, el jefe comunal decidió evadir el contacto con los medios tanto al momento de llegar como cuando tuvo que salir.

Mientras quienes forman parte del equipo de comunicación se encontraban en la rampa de acceso al edificio haciendo que los medios allí presentes esperen la “supuesta” llegada del mandatario local prevista para las 10.30, según la citación del magistrado, Garro no solo ya había ingresado, sino que estaba rumbo a otra reunión en la localidad de Morón.

La mentira tiene patas cortas

En el escrito elevado por el mandatario local puntualiza en primer lugar negar “haber participado y/o impulsado durante el año 2017 en la ejecución de una estrategia tendiente a impulsar denuncias e involucrar en investigaciones penales a dirigentes de la Uocra seccional La Plata y allegados”.

“No promoví ni presté declaración testimonial en ninguna de ellas. Tampoco realizado gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales tendientes a producir efectos en ellos. Y finalmente tampoco participé en actividades de inteligencia ilegal ni consentí jamás acciones de ese tipo”, señala el documento.

Sin embargo, el 26 de febrero de 2018 el jefe comunal sí prestó declaración testimonial ante el juez de Quilmes Luis Armella donde señala: “Sabíamos que la problemática del sindicato de la Uocra Seccional La Plata no era una problemática nueva, quien dice que no lo conocía mentiría (…) La respuesta mía hacia ellos era que si bien yo podía ofrecerme como mediador en el conflicto, había una instancia que había que respetar que era la judicial, que si ellos se sentían parte de algún tipo de delito, debían concurrir a la Justicia, hecho que no había sucedido hasta el momento (…) De un día para el otro nos dimos cuenta de que hubo una Justicia que tomó una determinación y procedió ajustado a derecho y haciendo lo que lógicamente tenía que hacer, que era la detención de Medina y la intervención de su gremio”.

Pero eso no es todo… yendo un año hacia atrás quien fuera en aquel entonces secretario de Seguridad Municipal actualmente presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, había iniciado el 18 de agosto de 2017 (dos meses después de la reunión en el Bapro) había denunciado al entonces titular de la Uocra La Plata, Juan Pablo Medina, por “amenazas”.

Por si esto fuera poco, el 26 de septiembre del mismo año, el funcionario impulsó otra denuncia contra Medina por “intimidación pública” y “entorpecimiento del transporte terrestre”.

La queja de los empresarios

Al igual que en aquella declaración ante Armella, aunque parece que ya lo olvidó, Garro pone en evidencia el malestar del sector empresario con el gremio que en este escrito no menciona y agrega: “Decían padecer hechos de violencia y hostigamiento continuo por parte de gente vinculada a la seccionaI Uocra La Plata, Io que generó una merma importantísima en la actividad del sector, con pérdida de empleos y traslado de empresas hacia otros distritos… Escuché estos reclamos de la misma forma en que he escuchado los reclamos de cuanto sector o ciudadano ha acudido a mí, porque a ello me comprometí”, aseveró.

Garro, el ingenuo

El intendente platense, al igual que los entonces funcionarios de María Eugenia Vidal, planteó el desconocimiento de la filmación de la reunión e incluso también de los asistentes: “Nunca supe que dicha reunión sería filmada o grabada. Tampoco fui consultado al respecto (...) Al ingresar a la reunión advertí que se encontraban los representantes de los colegios profesionales, empresarios, representantes de las cámaras del sector y funcionarios provinciales, aunque no conocía a todos los asistentes y varios de ellos no me fueron presentados, asumiendo que se trataría de asesores”.

“Se trató de una reunión en la que no tuve participación activa, como tampoco la tuve con posterioridad a la misma” y ratifica: “En ningún mo­mento tuve participación alguna en ningún tipo de organización o asociación que tuviera objeto el cometer delitos, ni conocí de su existencia ni presté ningún tipo de colaboración al respecto. Tampoco tuve ningún tipo de actividad personal o delegada en relación a los he­chos relatados por los asistentes a la reunión del 15 de junio de 2017”.

“Tenemos que aprovechar esto ahora porque si no, no lo vamos a solucionar más”

El intendente de La Plata, Julio Garro, dijo en su declaración casi no haber participado de aquella reunión del 15 de junio de 2017 y mucho menos aún que alguna intervención suya tuviera que ver con incidir en el armado de causas judiciales.

Sin embargo, en el video, el jefe comunal incentiva e intenta convencer a los empresarios para que realicen denuncias en contra del líder sindical. “Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar, garantizándoles la protección que van a necesitar y que noso­tros mismos vamos a necesitar”, asegura el intendente.

El jefe comunal les pide a los presentes “hablar con la bala arriba de la mesa”, y más adelante recordó que en los “400 millones de asados que tuvimos, de lo único que se hablaba era de esto (el problema sindical)”, y apuró a sus compañeros de mesa al recalcar que “tenemos que aprovechar esto ahora porque si no, no lo vamos a solucionar más”.