La oposición en Diputados convocó a una sesión especial para tratar la movilidad jubilatoria

Los bloques de la oposición no lograron ayer firmar un dictamen conjunto para avanzar con una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las posiciones no quedaron tan alejadas y tanto en el peronismo como los dialoguistas no descartan un eventual acuerdo de cara a una sesión especial el próximo 4 de junio.

El proyecto de los dialoguistas —sin el PRO— propone garantizar un haber mínimo respecto a la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000) y una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, estipularon aumentar la compensación —o “empalme”— con un 8,1% adicional, dado que el DNU de Milei otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización por IPC).

A su vez, se incluyó de forma semestral un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.