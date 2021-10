La pelea por el Concejo Deliberante: los principales candidatos cuentan sus ideas y proyectos para la ciudad de La Plata

De la Justicia a la política, Luis Arias es el elegido para romper la hegemonía de Juntos

Luis Federico Arias fue titular del Juzgado en lo Contencioso Administra­tivo nº 1 del Departamento Judicial La Plata desde 2003 hasta que fue destituido por un jury en agosto de 2018.

Uno de los datos destacados de su tarea está relacionado con la inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013, ya que en una in­vestigación develó la cifra real de muer­tos a causa de esa tragedia, de los 51 oficiales a los 89 finales,​ lo que generó un enfrentamiento público y mediático con el poder político de turno.

Tránsito

“El tema del tránsito tiene que ver no solo con el parque automotor, sino con la organización: hoy convive lo comercial, lo universitario, lo administrativo, lo judicial, todo en el casco céntrico. Hay que pensar en descentralizar ciertas cuestiones como la ac­tividad judicial; hoy se gastan recursos en alquiler que podrían ser superados si concentramos, por ejemplo, la actividad en un polo judicial, en las cercanías, pero no en el casco céntrico.

Tenemos que pensarlo de una manera multimodal, y por ello hay que mirar dentro de la ciudad dónde tenemos vías férreas que se puedan poner en valor, generando un tren urbano eléctrico que pueda conectar la ciudad de forma rápida y sustentable, desfavoreciendo la congestión del auto particular. Es decir, la ciudad debe ser pensada en su integralidad, no poner a tientas y a locas, sino pensar el tránsito desde la descentralización”.

Obras públicas

“La ciudad presenta un estado de abandono, no solo en la periferia. No hay un plan de infraestructura, no hay agua y no hay cloacas. La ciudad no depende de soluciones parciales, sino de un plan de desarrollo estratégico vinculado a los servicios, la infraestructura y la urbanización. Hoy la ciudad tiene un 30% de precariedad en el servicio eléctrico, son 71.000 familias y cerca de 300.000 personas que viven sin tendido eléctrico y la empresa lo cobra igual, pero no hace las inversiones, mientras el intendente mira para un costado”.

Seguridad

“El Municipio tiene que presentar un plan de seguridad ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia; los patrulleros son de la Provincia, los agentes también, pero el plan lo debe diseñar el intendente y no lo ha hecho, y eso es responsabilidad exclusiva de él.

Creo que se trabaja mucho en el aspecto represivo y posterior al delito, pero poco en lo preventivo. Lo que pasa es que es una tarea que no se ve y no garpa en política: vos ponés cámaras de vigilancia, ponés 30.000 luces y podés cuantificar lo hecho, pero con una tarea preventiva, que se hace con los pibes, parece que no hiciste nada, es un problema que tenemos en la construcción política.

Hay que buscar alguna forma de control popular donde los vecinos de los barrios puedan calificar la actuación de los policías, poner un puntaje para que al momento de ascender a un comisario se tenga en cuenta la voz de la gente, y además hay que plantear la importancia de que los efectivos policiales sean de la ciudad donde van a trabajar, porque realmente conocen su barrio, a la gente, y por ello hay que buscar algún tipo de radicación territorial”.

Tratamiento de residuos

“La técnica del relleno sanitario ha sido mal explotada, ha habido un mal manejo y nos ha pasado que ponemos el patio de atrás adelante: nuestro frente debería ser el río, los cursos de agua, y acá le hemos puesto las industrias, el relleno sanitario. Las napas no deben ser altas, no deben estar cerca de una población, y acá todo lo que no debe ser un relleno está en el Ceamse. Hay que abrir un nuevo relleno sanitario, la Provincia tiene que hacerse cargo, hay que sacar la disposición final de la costa, de nuestros arroyos, ríos, de las zonas bajas, evitar la creación de nuevos módulos.

Además, hay mucho que debe hacerse, como la separación en origen de la que tanto se habla y poco se hace. Hay que avanzar hacia obtener el máximo de los recursos con su reciclado, la utilización de los residuos orgánicos como compost. Garro pone puntos de reciclados con separación y después pasa un camión que se lleva todo junto y lo tira en el Ceamse”.

El oficialismo busca retener la mayoría de la mano de Javier Mor Roig al frente de la lista

El actual concejal Javier Mor Roig aspira a renovar su banca en el Concejo Deliberante. Mor Roig, quien fue senador bonaerense cuando era parte del ARI en sus incipientes comienzos de la mano de Elisa Carrió, aspiró a ser intendente por dicho espacio y es recordado en el ámbito de la política local por una frase que deslizó la propia Carrió en plena campaña hablando de la “cara de platense” que supuestamente ostentaba el ahora edil.

Tránsito

“Estamos en un proceso de ordenamiento y va de la mano de algunas acciones, como el tema de las grúas; no tiene que ver con transportar un auto que no pagó el estacionamiento medido, sino con quienes dejan el auto mal estacionado ocupando garajes o rampas, o ramblas y otros lugares indebidos. Además, sumamos el tema fotomultas, donde nos encontramos en un proceso de concientización para que se apliquen en forma gradual, para ir hacia un ordenamiento del tránsito, para lo cual también realizamos modificaciones de algunas pautas, como por ejemplo la incorporación de nuevas bicisendas a la trama urbana, de hecho son 43 kilómetros los que tenemos hoy, y esto conlleva reordenar algunos aspectos”.

Obras públicas

“Llevamos seis años. En la primera parte de la gestión estuvimos abocados a las obras complementarias sobre el tema hidráulico teniendo en cuenta lo ocurrido en 2013, luego se desa­rrollaron otras prioridades de acuerdo a los barrios, como obras viales, ingresos y accesos, y estamos finalizando la obra de ensanche y pavimentación de la 66 con salida hacia la Ruta 36. Hubo obras con la recuperación de espacios troncales, como la 28 Bis en City Bell, la 600 en Arana. Buscamos mejorar el tránsito y la conectividad de muchos barrios, pero además ponemos el acento en las obras menores que son prioritarias, como desagües, zanjeos”.

Seguridad

“Sentimos un abandono de la Provincia. Hacia el comienzo de la pandemia tuvimos mesas comunes, y después, por decisión del gobernador y del Ministerio de Seguridad, los municipios no afines hemos sufrido un verdadero abandono y lo padecemos todos los platenses. Por eso propiciamos volver a un esquema de diálogo, establecer una mesa, realizar el mapa del delito y las acciones necesarias para poder paliar este flagelo, nosotros desde la Comuna podemos contribuir con algunas herramientas, pero son limitadas.

El plan de iluminación colabora, generando zonas seguras; la instalación de cámaras de seguridad es importante, vamos a llegar este año a 1.200 cámaras y sirven además para identificar cualquier situación, por eso se creó el Centro de Monitoreo”.

Tratamiento de residuos

“Lo primero que tenemos que decir es que después de muchos años logramos un proceso licitatorio para ampliar la recolección de residuos con más cuadras, más pasadas y se continúa con un proceso de recolección domiciliaria con separación en origen y el tratamiento de secos y húmedos, acompañando esto con programas como Ecopuntos o puntos verdes, que si bien son pequeños en el volumen, tienden a trabajar en la educación y concientización. Que se entienda que no solo beneficia al particular para reducir el volumen, sino a la Comuna, que paga menos para enterrar los residuos en el Ceamse.

Se incorporaron además los contenedores, apuntando a que en los barrios no se generen microbasurales. Esto es parte del proceso, esto es un plan que va teniendo distintos momentos e incrementándose en cada barrio”.

Con Luana Simioni, la Izquierda también va por un lugar

Luana Simioni se presentó dos ve­ces como candidata a intendenta por el FIT (Frente de Izquierda y de los Traba­jadores). Hoy encabeza la lista de concejales del Frente de Izquierda Unidad. Es delegada de ATE en IOMA desde hace 20 años, tiene una activa participación en el movimiento de mujeres y formó parte de la Asamblea de Inundados después de la catástrofe de 2013.

Tránsito

“Tenemos una posición clara: la movilidad es un derecho y, en manos de algunos monopolios (como en La Plata), se vulnera y se transforma en un nicho de rentabilidad empresaria. El transporte público tiene que municipalizarse bajo control de los trabajadores. Hubo una lucha emblemática de los choferes de la línea Este que fueron procesados por luchar y Corvelli sigue manteniendo el monopolio del transporte, que es caro, deficiente, y eso no lo ha cuestionado ningún intendente. Ni Bruera ni Garro han defendido que no sea un derecho de las mayorías y los recorridos se hacen en función de la rentabilidad empresaria, por eso queremos un transporte público bajo la órbita municipal y con el control de los trabajadores, siendo considerado un derecho.

Obras públicas

“Las trágicas inundaciones de 2013 fueron un crimen social, las obras que se han hecho son insuficientes, siguen sin dar respuesta a esta problemática de una ciudad inundable y estamos sin obras de infraestructura en los más de 211 barrios precarios que tiene la ciudad. Es la ciudad con más barrios precarios de la Provincia, y vivir ahí es vivir sin derecho a la obra pública, sin cloacas, sin agua, sin asfalto, sin recolección de residuos, sin transporte público cercano, y es la realidad de la periferia platense, de los barrios populares, porque tampoco hay una planificación de la obra pública para los barrios populares que se podría hacer con coordinación de la Provincia, con créditos a tasa cero para que las familias puedan acceder al derecho de la vivienda”.

Seguridad

“Nosotros tenemos una mirada opuesta a la de la mayoría de los partidos tradicionales, que plantean la necesidad de más mano dura, de métodos de tortura como la pistola Taser en manos de una Policía que es protagonista de gatillo fácil. Está comprobado en diferentes provincias su connivencia con el gran delito, con la trata, con desar­maderos de autos, manejo del narcotráfico. Está sospechada de todos esos crímenes, y no puede ser entonces a la que se empodere con ese discurso de seguridad. Nos parece que cuando hablamos de inseguridad hay que hablar de la situación de hostigamiento policial que viven los pibes en los barrios y del gran delito del que nadie quiere hablar, que son estas verdaderas redes en las que siempre están implicadas las cúpulas policiales”.

Tratamiento de residuos

“Es un problema muy importante, volvemos a ver cómo se beneficia siempre a los mismos empresarios dueños de la ciudad, como en este caso ESUR. Se le prorrogó la concesión en el Concejo sin auditar ni investigar a fondo y exigir que cumpla recorridos, ya que la ciudad ha crecido y son muchos los barrios que cuentan con problemas como basurales a cielo abierto. Y como no cumplen la tarea, el Municipio ha encontrado la forma de complementar esto con las cooperativas que realizan gran parte del trabajo que no hace ESUR; se completa con trabajo precarizado, sin derechos, a través de cooperativas a las que se les paga miseria, donde están en la mitad de la línea de indigencia. Ni siquiera se les puede llamar salarios”.