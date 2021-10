Crespo plantea crear una agenda ambiental platense

El tema del cuidado y respeto del medio­ambiente, e incluso el cambio climático, va tomando relevancia no solo para la ciudadanía en general, sino dentro de las agendas políticas de las principales potencias, y también de los países en vías en desa­rrollo, que comienzan a mirar con mayor énfasis la necesidad de generar estrategias que vayan en ese sentido.

La Plata, una ciudad pensada, soñada y planificada, no escapa a la necesidad de una mirada integral de la política que aborde el cuidado del medioambiente. En ese marco, desde el Concejo Deliberante local, y de la mano de su presidente Gastón Crespo, se comienza a proyectar una “agenda ambiental” que pueda ser encarada desde dicho espacio, pero no solo con la participación de los ediles, sino con las ONG que permanentemente trabajan en este tema como una suerte de “consejo asesor”, sea quien sea el que gobierne a futuro.

En diálogo con diario Hoy, Crespo explicó: “Nos reunimos con un grupo de ONG locales como Nuevo Ambiente, Eco House, Jóvenes por el Clima, Huerta El Laurel, Acción Ambiental, La Revolución del Plástico y CPA. Hace dos años que venimos abordando la posibilidad de crear una agenda ambiental para la ciudad, y ahora que ha pasado lo peor de la pandemia, creemos que es momento de retomarla. La intención es armar una agenda ambiental que aborde diversos temas, y en principio están estas organizaciones, pero queremos ampliarla, para que sea una comisión asesora donde se puedan discutir las normas actuales y futuras, y también asesorar en políticas públicas municipales”.

Uno de los temas que se están trabajando dentro de la comisión tiene que ver con una iniciativa denominada “La Plata no descarta”, donde “se avanza en la regulación o prohibición de los plásticos de un solo uso (bolsas, cubiertos, platos, vasos, revolvedores y sorbetes de plástico descartables), porque vemos que es un problema serio; los plásticos generan toneladas de residuos que es un costo muy grande para los municipios a raíz de la distribución final en el Ceamse, además del daño al ambiente. Es un cambio cultural, hay que generar conciencia, educación, y por eso es importante el trabajo de las ONG para generar programas de educación ambiental en escuelas, pero también para la ciudadanía en general y funcionarios”.

Programa integral de saneamiento del arroyo El Gato

Más del 55% de la población local reside en el área de influencia del arroyo El Gato. Sin em­bargo, sus altos niveles de contaminación son un problema de larga data que los sucesivos gobiernos han desoído, al punto de que hoy constituyen una verdadera amenaza para el ambiente y también para la salud de todos los vecinos.

Uno de los mayores riesgos es la instalación de una planta de tratamiento de aguas negras por parte de ABSA. Esta planta no funciona correctamente, no da abasto para tratar todos los residuos que recibe, y libera sin ningún tipo de tratamiento más del 60% de los líquidos cloacales que llegan sin ninguna restricción al Río de la Plata. De hecho, la concentración de bacterias fecales es cinco veces mayor a la permitida (25.000 por mililitro, cuando no deberían superar las 5.000), y contiene un nivel elevado de anión nitrato disuelto en la superficie.

Con este panorama, Crespo apuntó que “es un tema que preocupa, y mucho. Uno de los te­mas es claramente el vuelco sin tratamiento de los desechos cloacales. ABSA vuelca los dese­chos cloacales de la región sin tratamiento, generando una cloaca a cielo abierto, y la desem­bocadura del Río de la Plata está a 100 metros de la planta potabilizadora de ABSA de Ensena­da que da agua a La Plata, Berisso y Ensenada. A esto se le suman los vuelcos clandestinos, y ahí falla el control del OPDS y la Autoridad del Agua; los arroyos son potestad de la Provincia para control y limpieza, pedimos que se controle y castigue a las empresas que contaminan el arroyo. El Municipio puede articular para hacer limpiezas superficiales, proponemos que se ponga una barrera flotante para recoger la basura y que no llegue al Río de la Plata”.

Hacia un sistema sustentable de recolección en la ciudad

“Creo que cada vez hay mas conciencia en la ciudadanía, el Estado tiene que acompañar con más campañas, pero sobre todo los jóvenes y niños nos obligan a los más adultos a separar los residuos, las escuelas toman en sus currículas la cuestión ambiental y hay que ir hacia un sistema de no enterramiento y residuos no reutilizables. El Estado debe generar un sistema de recolección de lo orgánico también, es decir, pensar en la reutilización del 100% de los residuos, donde se recupere dinero y no se gaste tantos millones en un sistema obsoleto que es viejo y contamina, es negativo por donde se lo mire”, apuntó, para finalizar, el legislador local ante este multimedio.

“La gente está muy enojada con la política”

El concejal Gastón Crespo analizó con diario Hoy los resultados de las últimas PASO en la ciudad de La Plata, en las que se impuso claramente el Frente Juntos por el Cambio, y en ese sentido apuntó: “Vi claramente un voto castigo a la gestión nacional y provincial y un acompañamiento a la gestión local, pero no hay que tomarlo como un cheque en blanco, porque la gente, así como te acompaña, después te saca el voto, como ocurrió hace dos años en Nación y Provincia. El Municipio recibió un respaldo muy importante en la interna y en la general, pero también es una exigencia que se le pone a la gestión que hay que ir por la profundización, por más obras hidráulicas, hay que mejorar todo lo hecho. Es un apoyo, pero con exigencias, hay que escuchar más y responder a las exigencias de los vecinos”.

Para finalizar, agregó: “Hay una crisis muy fuerte de la política, y quien fue a votar fue críticamente, el voto fue un voto en contra del Gobierno nacional y el provincial. La gente está muy enojada con la política porque no ha resuelto los problemas cotidianos y estructurales, por eso para dar respuestas hay que hacer acuerdos que tienen que trascender las coyunturas y los partidos, pensar a 20 años con acuerdos institucionales”.