“La Plata tiene que dejar de ser una copia descafeinada de la Ciudad de Buenos Aires”

A pocos días de la realización de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Unión por la Patria en la ciudad de La Plata deberá dirimir su interna entre cinco candidatos. En ese marco, diario Hoy habló con Guillermo Escudero, concejal y dirigente peronista con amplio recorrido militante que competirá dentro del espacio.

Consultado por el tramo final de esta campaña, Escudero relató: “No­sotros seguimos profundizando el mano a mano, que es una característica nuestra en todos estos años. Nosotros les decimos a los vecinos que recorremos la ciudad en los años en los que no hay elecciones, en los que hay elecciones, que nuestro cartel lo habrán visto en año par y ahora, que en los años impares hay elecciones, así que nosotros profundizamos ese recorrido porque creo que hoy la política necesita –y el peronismo en particular– recuperar el cara a cara. Venimos planteando que no se puede hacer política comunicando desde las redes, así que ahí nos enteramos, in situ, de la verdadera realidad de la gente”.

“La gente nos reclama mucho el tema de la seguridad y la economía. Hoy me dicen: Guillermo, no me alcanza para llegar a fin de mes, cobro por quincena y tampoco me alcanza, y hay una gran preocupación. La otra cuestión es la seguridad, donde creo que nosotros hicimos mucho hincapié con el tema de la Policía Local, yo formé parte del esquema desde sus orígenes, y hoy comerciantes, directores de escuela, maestros, vecinos reconocen que cuando en la ciudad estaba esa Policía Local había un estándar mayor de seguridad y de prevención. Soy de los que creen que no se puede discutir partidariamente el tema de seguridad porque acá ha habido distintos gobiernos, de distintos signos políticos, y el problema de la seguridad sigue estando en la preocupación de los vecinos”, consideró.

En ese sentido, el propio jefe comunal Julio Garro insiste ahora con la necesidad de la Policía Local en manos del municipio: “Soy muy crítico del intendente con respecto a esto, porque cuando él asumió en 2016 la Policía Local se pulverizó, se eliminó, se volvió a centralizar, y también lo dice porque hay un decreto del actual ministro y también es un reclamo de los intendentes... Ahora, yo creo que la ciudad de La Plata tiene que recuperar su norte, pensar en una ciudad moder­na tiene que ver con ambiente y con seguridad. Los vecinos ya no se quedan más con el paradigma de que el municipio se encarga del alumbrado, del barrido y la limpieza, hay otras obligaciones y que la sociedad evolucionó de esa manera, y que hoy poner el tema de seguridad es una obligación del municipio”, afirmó el edil.

Escudero también expresó: “Ven­go diciendo que La Plata tiene que dejar de ser una copia descafeinada de la Ciudad de Buenos Aires, como pasó en estos últimos años, y que el objetivo de nuestra gestión en el municipio tiene que ver con poner un acento muy fuerte en los dos bienes más importantes que tiene hoy nuestra sociedad: uno es la vida humana, poniendo el énfasis en la seguridad y la prevención; y por otro lado, el medio en donde vivimos, nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, y para eso tenemos que cuidar el ambiente. ¿Cómo hacemos para cuidar el ambiente? Primero, respetando lo que dice la ley sobre separación en origen, y para lograr la separación en origen tener un sistema monopólico de recolección de basura es erróneo, no podemos dejar que el camión que se encarga de recolectar la bolsa negra que termina en el Ceamse se encargue también de recolectar la bolsa verde; tenemos que ir a un sistema mixto en donde las cooperativas, recicladores urbanos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo vuelvan a tener en ese sistema el insumo necesario para generar trabajo, para generar empleo, y en definitiva con esa separación en origen no seguir contaminando”.

“Creo como peronista y como humanista que soy que la gestión tiene que volver a poner el énfasis en respetar el legado histórico de la ciudad de La Plata, en cuidar la vida y el medio en donde esa vida se desa­rrolla. A mí me duele ver que la ciudad pierde identidad, y hay que volver a recuperar ese sentimiento de arraigo, de pertenencia en una ciudad que tenía unos índices altísimos en cuanto a planificación, en cuanto al cuidado de lo urbanístico, el espacio público, lo verde, el arbolado, marcas que distinguen a nuestra ciudad”, enfatizó.

El concejal agregó entonces: “Todas esas cosas hay que amalgamarlas en una idea de volver a que la ciudad de La Plata recupere su identidad y deje de ser, como yo vengo diciendo, esa franquicia de Ciudad de Buenos Aires que nada tiene que ver con la historia”.

En torno a la interna de Unión por la Patria que vuelve a poner en escena a cinco precandidatos a nivel local, Escudero afirmó: “La Plata va a volver a tener un intendente peronista. Estamos muy confiados en esta interna y sostenemos que los intendentes no se eligen por decreto. ¿Y por qué digo esto? Porque soy muy crítico de la construcción política de los últimos años, en los que se pretendió resolver en un escritorio o en un despacho quiénes eran los candidatos, y debo decir que, más allá de la frustración que me genera que volvamos a tener cinco listas como en 2019, la verdad es que yo no era de los candidatos que decían a viva voz que detrás de mí se iba a encolumnar todo el peronismo de la ciudad”.

“Nosotros no podemos cortar ese vínculo con la gente y decirle a dos días de cierre de lista o a un mes de las elecciones PASO quiénes van a ser los candidatos, eso se tiene que construir, porque las veces que se construyeron candidaturas desde abajo el peronismo ganó las elecciones en la ciudad”, sentenció.

Asimismo, añadió: “Yo reacciono fuerte a esa idea de que La Plata es un electorado antiperonista porque, si no, no se hubiesen ganado las elecciones que se ganaron, entonces a mí me parece que no se pueden elegir por decreto ni los candidatos, y mucho menos un intendente, y que tenemos que volver a construir con una lógica absolutamente distinta, porque ya hemos visto que cuando vos aplicás un mismo método y vas a obtener un mismo resultado, ese es el principal problema: cómo se construye un candidato en la ciudad de La Plata”.

Consultado entonces por las últimas declaraciones del gobernador Axel Kicillof, quien salió explícitamente a “bancar” a su ministro de Justicia, Julio Alak, como “el próxi­mo intendente”, Escudero refutó: “Es un error político; primero, porque hay otros candidatos que llevan la boleta de Kicillof, y después, porque apelo a la historia. En 2007, Néstor Kirchner era presidente y había internas en la ciudad con tres precandidatos, uno era el intendente en ese momento, y sin embargo, Néstor Kirchner fue al acto de los tres, en el cierre de listas el presidente de la Nación fue al acto de los tres y el peronismo ganó la elección. Por eso ahora, para mí, Kicillof se equivocó”.

“Tenemos una oportunidad enor­me en estas PASO, porque yo estoy convencido de que, si ganamos el domingo, somos la opción para enfrentar a Cambiemos y tenemos una oportunidad histórica porque acá el oficialismo también va a internas, como nunca pasó antes”, señaló.

Para finalizar, reflexionó: “Noso­tros tenemos la responsabilidad de que la gente se sienta representada por un sistema democrático que cumple 40 años, pero los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad además de que la gente vuelva a creer en la política, y eso se hace de dos maneras: no perdiendo la relación con la gente y, por otro lado, están los problemas que tiene la gente, lo que espera de la dirigencia política es que los resuelvan. Soy de los que creen que a la gente no hay que mentirle, hay que hablarle a los ojos, pero que nosotros tenemos la obligación de trabajar para resolver esos problemas”.