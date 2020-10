La Provincia definió los protocolos de cara al verano

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en Mar del Plata que es el momento de "empezar a actuar", prepararse "para lo que va a ser la pospandemia", y pensar en "cuestiones que hacen a la estructura económica" del país y de la provincia.

Al encabezar un acto junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el que Nación y Provincia firmaron un convenio de cooperación con el Consorcio Portuario local para realizar obras de dragado en la terminal marítima, recalcó: "No vamos a sentarnos a esperar que se vaya el virus para empezar a actuar y prepararnos para lo que va a ser la pospandemia".

En el acto, que se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, también estuvieron presentes el presidente del Consorcio, Gabriel Felizia; la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

Pandemia y vacaciones

Kicillof remarcó, además, que "el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo". En ese sentido, dijo: "Para los que preguntan para que sirvió la cuarentena y los cuidados: para que hoy los que están internados no estén enterrados en el cementerio. Porque es así, dramático como lo digo. El que la necesita y no tiene una cama de cuidados intensivos, muere. Esto nos habla de la fuerza que tiene un Estado nacional presente, un estado provincial activo, y un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio", señaló.

Entre los protocolos anunciados de cara al verano, se estableció que no habrá testeo previo de los turistas para ingresar al destino, pero quien se constate que contrajo coronavirus deberá volver a su lugar de origen, aunque el municipio deberá contar con espacios donde puedan realizar cuarentena en caso de no poder retornar.

Por su parte, el ministro Costa consignó que la Provincia planteó a las autoridades nacionales un protocolo de cara a la temporada de verano que contempla la implementación de un "estricto control" de posibles síntomas de coronavirus en turistas sin el requisito de testeo previo, la preparación de "centros de aislamiento" en los distintos municipios y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

"Va a ser una temporada atípica, con una serie de regulaciones, y vamos a necesitar que todas las personas que se puedan tomar unos días cumplan estrictamente las normas de distanciamiento, prevención e higiene para evitar la propagación de la enfermedad", aseveró el funcionario en declaraciones formuladas a la radio AM750.

Allí, sostuvo que, en el protocolo que por estas horas se está terminando de definir, prevé dos fechas de inicio de la temporada: "Una para los propietarios no residentes, que van a poder comenzar a ir a sus propiedades siguiendo las particularidades de cada municipio a partir del 1 de noviembre; y otra para los turistas en general, que va a pesar el 1 de diciembre".

En ambos casos, indicó Costa, la previsión es que el período se extendería "hasta Semana Santa, el 4 de abril, con lo cual será una temporada bastante amplia, que también va a permitir distribuir de mejor manera a todos los que quieran viajar para que no haya aglomeraciones, que es lo que se quiere evitar".

El funcionario dijo que, a partir del asesoramiento que recibieron de expertos, desde la Provincia "no" recomendarán la realización de "tests previos o hisopados para poder viajar", fundamentalmente porque "hay una tasa relativamente alta de falsos negativos" y porque "tampoco tener un hisopado con antelación al viaje garantiza que entre que esa persona se lo hizo y llega a destino, no pueda contraer la enfermedad".

"No es una recomendación que nosotros vayamos a hacer como requisito para poder viajar, pero sí por supuesto va a haber operativos DetectAR, y de prevención y también de testeo en los destinos turísticos para poder identificar rápidamente a las personas que presentan síntomas de que han contraído la enfermedad".

En este sentido, el funcionario bonaerense dijo que están "coordinando con el Gobierno nacional y con todos los municipios turísticos para contar con mayor capacidad de respuesta sanitaria ante cualquier problemática relacionada con la enfermedad".

"Estamos trabajando muy minuciosamente en cada municipio para poder dar tranquilidad a los turistas pero también para disponer de todos los mecanismos para que, eventualmente, quienes se contagien, puedan regresar de la mejor manera posible a sus hogares en la medida que tengan síntomas leves o que no haya mayores problemas, dado que es la mejor respuesta ante esa situación", aseveró.