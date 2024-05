La Provincia le exigió al Gobierno que cedan “obras de Nación” para su finalización

El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, ha formalizado una solicitud al Gobierno nacional para que se transfieran a la Provincia de Buenos Aires obras correspondientes a la gestión de Javier Milei, específicamente, la autopista Perón, con el objetivo de completarlas.

En este contexto, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, ha expresado que esta autopista es crucial para la seguridad y el control del territorio, destacando la necesidad de finalizarla, ya que “hoy no hay seguridad ni controles, y hay sectores del narcomenudeo que la utilizan para circulación y como nosotros no tenemos jurisdicción, queremos hacernos cargo”, remarcó en declaraciones radiales.

Cabe mencionar que la autopista presidente Perón conecta 12 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ofreciendo mejoras significativas en la in­fraes­tructura vial y, actualmente, solo le falta un tramo para su finalización total.

Su estructura está diseñada con dos carriles por sentido, distribuidores y pasos a desnivel y tuvo como objetivo aliviar la congestión del tráfico en la región y mejore la conexión entre los municipios, lo que potencialmente contribuirá al desarrollo económico y social del área, facilitando el acceso a servicios y oportunidades para los residentes locales.

Por otra parte, Bianco señaló un aumento significativo en la demanda de servicios de salud debido a la imposibilidad de algunas personas para costear medicamentos, lo que genera una mayor presión sobre los hospitales públicos.

“Nos subió muchísimo la de­manda en los hospitales públicos, porque la gente que no puede comprar esos medicamentos, los va a pedir allí. Es decir, no dejan de consumirlo, sino que, como no lo pueden pagar, lo piden en los hospitales públicos”, remarcó el funcionario y agregó: “Así que nos subió muchísimo el precio de los medicamentos como Estado pero también la demanda, es un problema que estamos teniendo”.