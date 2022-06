Larreta y Acuña prohibieron el lenguaje inclusivo en escuelas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la “e” o la “x” dejen de usarse en todos los contenidos que dictan las y los docentes, tanto en el material que se les entrega a estudiantes como en documentos administrativos.

La disposición generó el repudio y cuestionamiento de docentes y especialistas en lenguaje, que no ven “una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba”. Además, coinciden en que el habla no se impone, “porque quienes lo usan, lo usan”, y encuentran contradictorio que se prohíba “enseñar algo que no existe oficialmente”.

El gremio UTE, funcionarios del oficialismo y otros partidos también repudiaron la prohibición.