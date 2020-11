Las jubilaciones aumentarán un 5% en diciembre

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la Anses, Fernanda Ra­verta, anunciaron un aumento jubilatorio para diciembre del 5% para todas las categorías de jubilados y pensionados, con lo cual el año culminará con un incremento del 35,5%.

Al respecto, Fernanda Raverta indicó que “con el aumento anunciado más el medio aguinaldo, la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos $28.500” en diciembre. Y agregó: “El aumento es para todos los jubilados y pensionados, además de todos los chicos que cobran asignaciones: 7.100.000 jubilados y pensionados, y 8,8 millones de chicos”.

Fernández lo había anunciado más temprano

Durante la mañana de ayer, el Presidente Alberto Fernández había hecho el anuncio que por la tarde hicieron la titular de la Anses y el jefe de Gabinete, Raverta y Cafiero.

“En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir”, dijo el jefe del Estado en declaraciones al canal A24. “Cuando uno mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25.000 pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó.

Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para su discusión, el Presidente dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner, que fue dada de baja durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.

“La ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes”, subrayó. En este sentido, añadió que no comparte la mi­rada de muchos que “dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante, porque si no se recauda no se puede pagar”.

“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre, que estuvo por encima de la inflación en cinco puntos”, precisó.

El nuevo proyecto de movilidad jubilatoria

El jefe de Gabinete afirmó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está terminando de definir el proyecto de movilidad de las jubilaciones y que “posiblemente en los próximos días, tal vez la semana próxima” sea enviado al Congreso para su tratamiento.

“El ministro de Trabajo tiene que terminar de perfeccionar el proyecto para que dé inicio al debate legislativo. Las modificaciones son producto de un gran consenso y debate en la comisión donde hubo más de 16 reuniones de 18 expertos”, señaló el jefe de Gabinete, tras lo cual agregó que “la idea es que el proyecto sea enviado en los siguientes días, tal vez la semana próxima”.

La nueva propuesta de movilidad previsional que impulsa el Gobierno nacional para que rija a partir de marzo del año próximo prevé un ajuste semestral que se determinará a través de una fórmula que contendrá en partes iguales la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.

Esta propuesta se encuentra en línea con la que estuvo vigente durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fue elaborada conjuntamente por el Ministerio de Trabajo, la cartera de Economía y la Anses.

Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, con ajustes jubilatorios en marzo y septiembre, y sus elementos constitutivos básicos: los salarios y la recaudación.

El proyecto que debatirá el Congreso excluye a la inflación como método de ajuste porque no es deseable en la Argentina, en virtud de la realidad que el país atraviesa hace lustros en materia inflacionaria, según la mirada del Ministerio de Economía.