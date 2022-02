Las voces que Vidal y Villegas no querían escuchar

El tiempo de Villegas al frente de la cartera laboral bonaerense no pasará desa­percibido por la historia. Su gestión lejos estuvo de mejorar las condiciones de los trabajadores y, por el contrario, buscó minimizar y destruir su representación gremial con prácticas non sanctas que hoy ­quedan en evidencia con los videos de la mesa antisindical.

Pero para describir cómo era la relación con los gremios, nadie mejor que los verdaderos protagonistas.

El objetivo de Villegas era “eliminar el concepto de estabilidad del empleo público”

Pablo Abramovich fue hasta ayer el titular de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y, por ende, quien representó a los empleados del sector durante los cuatro años de gestión vidalista en la Provincia.

El ahora exsindicalista aseguró que de 2015 a 2019 “fueron cuatro años de conflicto permanente. Los reclamos salariales empezaban en enero y terminaban en diciembre. Y la AJB fue el sindicato que más medidas de fuerza le hizo a Vidal, con 140 días de paro en los cuatro años de su gestión, porque nunca aceptamos su intento de instalar negociaciones paritarias a la baja”.

“La relación con Villegas era una relación de tensión, porque era el encargado de llevar adelante esas gestiones que tenían un objetivo claro, que era reducir el costo salarial en el Estado y en el Poder Judicial, y por otro lado buscaban debilitar a las organizaciones sindicales que no comulgaban con esa política”, remarcó Abramovich, quien indicó además que “intentaron como en otros sectores, con todos los medios legales e ilegales, correr de la mesa de negociación a los representantes legítimos de los trabajadores, abriendo una línea de negociación con la representación de los jueces en la Provincia, intentando correr al sindicato”.

“Villegas era todo esto y a nosotros no nos sorprendió el video en donde intentan armar causas contra determinados dirigentes sindicales, sino que además ahí plantea que había que eliminar el concepto de estabilidad del empleo público, que era uno de sus objetivos, y que si eso le costaba 30 años, lo iba a hacer”, concluyó el representante de los trabajadores judiciales.

“Fue un período muy duro y difícil, porque no había negociación, solo imposiciones”

El mismo día en que la Provincia comenzó las negociaciones paritarias con los gremios docentes, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini recordó cómo fueron las negociaciones durante la gestión de Vidal, con Villegas al frente del Ministerio de Trabajo.

“En realidad fue un período muy duro y difícil para nosotros, porque no había negociación, solo imposiciones. Esta política antisindical de desprestigio, descalificación y desgaste, tratando a todas luces de deslegitimar nuestra representación, atacando a los sindicatos en general y a los sindicatos docentes en particular”, contó.

La dirigente recordó que fue la misma María Eugenia Vidal la que indicó que esa relación fue un error al sostener que “a confesión de partes, relevo de pruebas. La propia exgobernadora dijo, cuando le preguntaron cuál había sido el peor error, haber tenido la no relación que tuvo con los sindicatos docentes”.

Petrocini explicó que durante la gestión de Villegas “estuvimos un año y pico explicando que en esas 11 reuniones no era que nosotros no queríamos negociar, sino que fueron 11 reuniones con el mismo 15% presentado de distintas maneras. Claramente fueron imposiciones, y lo que salió con este video de Villegas muestra la matriz de un modelo”.

Sobre el maltrato hacia las entidades gremiales, Petrocini sostuvo que “en algunas oportunidades han ido (los ministros a las reuniones paritarias), y en otras nos han hecho esperar horas. Fue una época muy dura y difícil, desalentando y promoviendo la desafiliación y todo lo que es de público conocimiento. Y ahí en el video no es que habla de determinados sindicatos o sindicalistas, habla de todos. Acá claramente hubo una política antisindical”.

“Querían cerrar el Astillero, dinamitarlo”

“Terrible lo vivimos”, contesta Lorena, después de hacer un silencio de radio.

Lorena Benaglia es (y era) parte de la Comisión Directiva del Departamento de Mujeres de ATE Ensenada en el Astillero Río Santiago, y le contó a este multimedio “lo que fue el macrismo cuando tomaron el Astillero y entró la gestión nueva de Macri”.

“La verdad es que lo pasamos terriblemente mal”, dijo, y recordó la angustia que los trabajadores vivían por esos días. “Hubo represión y nos tocaron todos nuestros derechos que habíamos conquistado hace 25 años”, contó Benaglia, y volvió a detallar cómo fueron los hechos. “Fue de un día para otro que intervinieron el Astillero. ­Llegaron un día a la mañana, entraron, sacaron a todos los gerentes y le dijeron a cada uno: Desde hoy no estás más. Y pusieron gente de ellos. Así intervinieron el Astillero”.

La representante de las mujeres en Río Santiago remarcó que el macrismo les sacó el cobro de las vacaciones, “una conquista que existía desde hace 30 años”.

“Querían cerrar el Astillero, dinamitarlo. Había un listado para echar gente, compañeros, nos querían sacar el día femenino a las mujeres. Decían que había muchas mujeres en la fábrica, somos más de 300, y ahí empezamos la lucha”, destacó.

“Tuvimos compañeros que quedaron en el camino. De los nervios y todo, tuvimos compañeros que se enfermaron del corazón, de depresión. Fue muy angustiante porque el Astillero es nuestra fuente de trabajo, y no solo fuente de trabajo de los que trabajamos en el Astillero, sino que da trabajo a la región, como a los comerciantes”, señaló.

Benaglia recordó que querían hablar con el macrismo, pero no había solución. “Lo único que queríamos era cuidar nuestra fuente de trabajo para llevarles a nuestras familias el plato de comida”, concluyó.

“Van contra toda la sociedad”

El secretario general del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (Sosba), Julio Castro, dijo a diario Hoy que el plan delineado por el gobierno de Vidal no fue solo contra los sindicatos. “Amén de ir contra nosotros, van contra toda la sociedad”, consideró.

Para Castro, el proyecto de destruir al movimiento obrero no es ninguna novedad. “Es un viejo proyecto de los neoliberales. Hay que acordarse de que hubo un 2001 y que (Ricardo) López Murphy quería echar a 250.000 empleados públicos. Esto viene desde hace mucho tiempo. La oligarquía, el poder real, siempre quiso destruir al movimiento obrero”, dijo el gremialista.

El titular del Sosba dijo que lo que intentó hacer el macrismo “es lo que ha pasado en muchos pueblos hermanos latinoamericanos, donde han destruido al movimiento obrero”. Y señaló que esas maniobras “no solo afectan a los sindicatos y al sector público, sino también a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas (pymes), porque al destruir al movimiento obrero, prácticamente se destruye a la clase media”.

Castro lamentó que el escándalo por la “GestaPRO” no esté siendo reflejado por los grandes medios de comunicación. “Esto lo están minimizando, y es un tema realmente muy grave”, dijo. “Ocurre que el poder real tiene a su favor al Poder Judicial y a los medios hegemónicos. Ojalá que esto se investigue hasta las últimas consecuencias, con jueces probos”, concluyó.

“El trato hacia los trabajadores fue muy hostil”

El titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop, por su denominación original, Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia), Pablo Maciel, dijo ayer que el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo “una política hostil hacia los trabajadores, con poco diálogo y quita de derechos”.

“Las políticas de la gestión anterior tuvieron un impacto negativo en nuestros salarios y condiciones de trabajo. Por supuesto que en esos años no conocíamos lo que sí conocemos ahora, que es esta política de espionaje, de persecución”, expresó Maciel a diario Hoy. “Es repudiable y merece una investigación profunda por parte de la Justicia, porque es muy grave lo que ha pasado en medio de un sistema democrático”, agregó.

La relación del gremio de los médicos con la administración vidalista fue complicada. “Tuvimos muy poco diálogo. En general los compromisos que asumía el gobierno respecto de la apertura formal de negociaciones no los cumplía. Es por eso que hicimos 110 jornadas de paro en los hospitales durante la gestión de Vidal, y la mayoría de ellos tuvo que ver con el incumplimiento en abrir la paritaria”, recordó el gremialista, y añadió: “Luego, sí, las negociaciones fueron difíciles; tuvimos paritaria a la baja casi siempre. Hubo poco diálogo y, cuando hubo, fue poco conducente”.

Aun así, en ese momento no sospechaban que había una mesa judicial dedicada a perseguir al sindicalismo. “Del espionaje no tuvimos conocimiento hasta que surgió todo esto”, explicó Maciel, pero “el trato hacia los trabajadores fue muy hostil”.

“Vidal y Macri vinieron a precarizar al extremo las relaciones laborales”

“Los gobiernos nacional y bonaerense vinieron a apropiarse de la riqueza de las mayorías argentinas en el menor tiempo posible. Para eso, era necesario destruir las organizaciones sindicales y perseguir a sus dirigentes”, afirmó el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, ante la consulta de diario Hoy.

Luego de conocerse los videos de la “Gestapo”, en los que se observa el armado de causas judiciales hacia gremialistas, el dirigente afirmó que cuando los vio le generaron dos cosas: indignación y ­satisfacción.

Indignación porque “si uno no se indigna cuando aparecen este tipo de cosas, tiene que revisar lo que le pasa”.

Y satisfacción porque “hay un sector de la población que todos los días va a trabajar y que espera que le vaya bien por el fruto de su trabajo y que no le entra en la cabeza que estas cosas pasen”. “Esta es la prueba contundente de que estas cosas pasan y de quiénes son los responsables y qué vino a hacer el macrismo y el vidalismo a la Argentina y a la Provincia”, señaló el gremialista.

Cree, además, que el video es una “muestra formidable” de la estrategia que el neoliberalismo desplegó durante la etapa de 2016 a 2019. “Era muy clara la estrategia en sociedad con los empresarios y parte del Poder Judicial”, aseguró De Isasi.

También sostuvo que en Argentina hay un nivel de “precarización laboral importante” desde hace tiempo, pero “los gobiernos de María Eugenia Vidal y Macri vinieron a precarizar al extremo las relaciones laborales”. “Para eso era necesario destruir las organizaciones sindicales y perseguir a sus dirigentes”, señaló el representante de ATE en la Provincia.

“Que aparezca un video me produce satisfacción porque queda la prueba ­concreta, no para quienes los padecimos y lo sabemos, sino para una porción importante de la población que no le entra en la cabeza que estos personajes obren así”, finalizó Oscar de Isasi en declaraciones a este multimedio.