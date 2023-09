“Lo que estamos discutiendo es si queremos un modelo de país más inclusivo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración del nuevo tramo del Tren Universitario de La Plata que une al Policlínico San Martín con el hospital San Juan de Dios, junto a los ministros nacionales de Transporte, Diego Giuliano, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo So­cial, Victoria Tolosa Paz, entre otros funcionarios y dirigentes.

La apertura del tramo se realizó desde las 15.30 en las avenidas 25 y 72 de la ciudad capital de la Provincia, donde las autoridades convocadas se trasladaron a bordo de una formación hasta la Facultad de Ciencias Exactas, donde se realizó la inauguración de un nuevo Laboratorio de Investigación, y luego a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, por donde circula el Tren Universitario.

“La Plata está esperando esto hace mucho tiempo”, expresó el gobernador antes de subir a la formación, y agregó que “todo lo que tiene que ver con el transporte hace acordar estos días a la lucha del boleto estudiantil, cuando acabamos de ampliar el boleto estudiantil también a los terciarios, así que esto viene a complementar una demanda de mucho tiempo”, al tiempo que agradeció a la Secretaría de Transporte del Gobierno nacional por la gestión realizada para alcanzar dicha obra.

“La Plata es una ciudad no solo hermosa, no solo emblemática, no solo importantísima, sino que tiene que ir recuperando el papel de capital de la Provincia, a la que le hace falta obras de infraestructura y una administración del patrimonio histórico, además de un cuidado ma­yor”, resaltó Kicillof.

Y ponderó el rol de Julio Alak como posible futuro intendente de la ciudad: “Venimos de inaugurar 3.000 plazas penitenciarias solo en el día de hoy, junto al ministro de Justicia bonaerense. Pero también Julio está planificando la ciudad para los próximos años”.

Sobre los intendentes opositores, remarcó que “uno trabaja para todos los municipios de la Provincia, opositores y oficialistas. Ahora estamos contribuyendo también al pago del bono, que no nos corresponde, porque algunos al principio no podían y lo hice para todos, oficialistas y opositores”. “Cuando gobernaba Vidal, no había ni un vaso de agua para los peronistas”, sentenció.

En ese marco, Kicillof reclamó mayor colaboración de los intendentes en cuestiones como salud y educación: “Uno pide a veces que haya más del sistema de salud local; que haya hospitales provinciales no quiere decir que el municipio se tenga que desentender de la sala de salud. Lo vimos en Mar del Plata, donde anunciamos un hospital provincial nuevo, pero le dijimos al intendente que abran las salas de salud, que eso lo tiene que hacer el municipio”, expresó.

Con respecto a la continuación de obras inclusivas como la inaugurada en La Plata luego de las elecciones de octubre, el gobernador expresó que “los que se han quejado de las universidades públicas van a cerrar la universidad pública gratuita y la van a financiar”. “Acá lo que estamos discutiendo es que si queremos un modelo de país más inclusivo, con todas las dificultades que tiene, es con más Estado”, concluyó.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expre­só a diario Hoy que “la obra de la universidad es sin duda una obra muy importante para mejorar y am­pliar la infraestructura, por lo que vamos a seguir trabajando para que gane el peronismo y estas obras se terminen y podamos seguir avanzando”.

Asimismo, remarcó la importancia de la inauguración de aulas y laboratorios en la universidad, por ser “un programa que mejora la infraestructura para que nuestros chicos se formen en la educación pública, que además es de calidad”.

También en diálogo exclusivo con este multimedio, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, manifestó: “Nosotros tenemos una idea de universidad que tiene que ver con democratizarla, que cada vez puedan entrar más, que sea pública, que sea gratuita, que no sean aranceladas, pero después, alrededor de la universidad hay otras cosas que tienen que estar, como el transporte, la alimentación, el trabajo, entre otras cuestiones”.

“La Plata tiene dos universidades muy importantes públicas, gratuitas, no aranceladas, y muy reconocidas en Argentina y en el mundo. Ahora además se incorpora el tren, que la hace más accesible en tiempo, en recursos. Eso es muy importante en la democratización, es decir, siempre la preocupación es cómo mejoramos lo que tenemos y lo que somos. Bueno, esto es parte de esa mejora”, agregó el ministro.

Kicillof y Katopodis también encabezaron ayer la habilitación de un tramo de la Autopista Presidente Perón, con una inversión de 19.800 millones de pesos.