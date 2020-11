“Lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”, enfatizó el Presidente

“Lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”, subrayó hoy el presidente Alberto Fernández al confirmar que la Argentina recibiría entre diciembre y enero las vacunas “Sputnik V” desarrolladas por Rusia contra el Covid-19.

El jefe de Estado hizo estas manifestaciones al encabezar, en el partido de Avellaneda, el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, que permitirá facilitar el acceso a la Justicia de los vecinos de la zona.

Lo acompañaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el intendente local, Jorge Ferraresi. Asistió también el presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria. También participaron 22 intendentes de localidades bonaerenses.

En esa dirección, señaló que “la verdad es que no me importa quién es el que la produce. Y a veces escucho hablar con tanta liviandad porque también cuando hablan de Rusia pareciera que están hablando no sé de qué. Están hablando de una potencia mundial que tiene 28 premios Nobeles. Un país que ha desarrollado la ciencia y la tecnología como una de las grandes potencias que es”.

Agregó que “por si alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la Guerra Fría, nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Porque lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia”.

Además, Fernández anunció que se reunirá con las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para “diagramar el proceso de vacunación. Ya solo pensar que estamos viendo en cómo vamos a vacunar a los argentinos en cualquier rincón del país, es algo que nos alienta”.

Y puntualizó que “así pudimos encarar esta discusión que, en verdad, nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, lo que preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vida de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas”.

Asimismo, el jefe de Estado admitió que “estábamos muy preocupados por ver dónde estaba el horizonte. El horizonte empieza a verse y por eso tenemos que ser optimistas y estar más tranquilos que nunca. Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad”.

Ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús

“El estado de derecho es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado y condenado, y una vez que cumpla su condena pueda volver a la sociedad, donde nosotros debemos ayudarlo a que se reinserte como corresponde. Pero para que todo eso sea posible es necesario que tengamos jueces técnicamente preparados, moralmente probos y una justicia rápida”, enfatizó el jefe de Estado, en referencia a las obras presentadas en Avellaneda.

“Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo. Los espías mezclados entre los jueces no son un buen ejemplo. Tampoco usar a los jueces para perseguir opositores ni presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas”, criticó el mandatario y subrayó: “Eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno, y nosotros no queremos nada de eso”.

Al respecto, el Presidente convocó a construir una “nueva normalidad”, que “nos incluya a todos”, y “donde el Estado de derecho se respete”. En ese sentido, pidió que la Cámara de Diputados trate la reforma que propuso para la Justicia Federal.

“A los que más padecen debemos darles una respuesta. Y así como celebré que hubiera más fuerzas de seguridad en las calles, celebro también que haya una mejor justicia”, concluyó.

A través de la cesión, en comodato, del edificio “Beatriz Mendoza” por parte de la Municipalidad, y con su compromiso de proveer los recursos humanos, administrativos y de infraestructura necesarios, a partir del 1° de diciembre entrarán en funcionamiento en este Departamento Judicial dos Tribunales en lo Criminal y dos Juzgados en lo Correccional, con asiento en la ciudad de Avellaneda.

Durante la actividad se suscribió, además, un convenio entre el Ministerio del Interior y Avellaneda que otorgará al municipio un aporte de 76 millones de pesos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, asegurar el aislamiento social de la población, mitigar la caída de la actividad económica y extender la red de protección a los grupos más vulnerables en el marco de la pandemia del COVID-19.

El acuerdo de adhesión al Programa de Apoyo a la Asistencia Local ante la Emergencia cuenta con financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).