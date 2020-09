Nunca en la historia de la Cámara se suspendió de manera inmediata y se terminó separando del cuerpo en esa misma sesión a un diputado, por un hecho de gravedad como el que nos tocó vivir”, indicó Sergio Massa, presidente de la Cámara baja de la Nación, quien disparó con munición gruesa contra Juan Emilio Ameri al indicar que “lo volvería a echar una y mil veces”, luego del escándalo de la última sesión.

“Cada vez que veo el video, pienso en la reacción que tuve al inicio y luego el cuerpo, y lo echaría una y mil veces. Lo haría echar cada vez que veo la noticia”, aseguró, y contó que Alberto Fernández lo felicitó por la rápida actuación. “Esa noche le transmití al Presidente mi decisión de que no iba a permitir terminar la jornada sin el tema resuelto”, contó Massa.

“Estaba recontracaliente esa noche. Volvería a actuar de la misma manera, sin pedirle permiso a nadie. Es mi responsabilidad”, afirmó, e indicó que no es cierto lo que plantearon los legisladores Schiavoni y Flores, quienes señalaron que, al expulsarlo, Ameri mantendría ciertos privilegios como la jubilación.

En ese sentido, sentenció: “Es falso el argumento de los diputados. Es desconocer adónde están aportando los legisladores a la hora de mirar su recibo de sueldo”. Y aclaró que “el régimen de jubilaciones especiales está derogado hace años, y los legisladores aportan al régimen de la ley general, no de jubilaciones de privilegio, como sucede con los jueces”.

Massa negó también que la mujer que aparece en el video fuera asesora en Diputados y cobrara 240.000 pesos, al remarcar que “es falso, no es personal de la Cámara de Diputados”, y recordó que el cuerpo “tiene congeladas las incorporaciones desde el inicio de la pandemia y congelados los salarios desde diciembre del año pasado”.

Massa reflexionó e indicó que “no podía dejar pasar una cosa de semejante ­gravedad”, y consideró que Ameri “se burló de la gente que con sus impuestos paga el funcionamiento del sistema democrático, en un momento muy especial de dificultades, con pandemia”.

Sobre la secuencia del hecho vivido desde lo personal, Massa dijo que “en un momento se ve que le avisaron al diputado Ameri de la situación y me acercaron el teléfono porque me quería hablar, y yo dije que no lo iba a atender, que renuncie o que lo íbamos a expulsar”. En relación con las sesiones online, indicó que “el sistema remoto no funciona ni deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en su casa o en la banca”.

Consultado sobre el planteo de la oposi­ción a favor de las sesiones presenciales, respondió que “hay dos millones de ­personas trabajando de manera remota en el país”, y que con este funcionamiento “se está ahorrando mucho dinero: 288 millones de pesos lleva ahorrados la Cámara, los cuales se están donando al sistema sanitario ­argentino”.