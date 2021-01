Los caminos de la inconstitucionalidad para la Ley de Aborto

La promulgación por parte del presidente Alberto Fernández de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) trajo los vitoreos de quienes, durante años, buscaron la aprobación de los proyectos que, finalmente, llegaron a destino con la publicación en el boletín oficial del Decreto que reglamenta la norma.

Pero así como hubo muchas personas que lucharon por su aprobación, aún hay muchas que luchan por derogar la norma, buscando la forma de demostrar la inconstitucionalidad de la misma.

Este es el camino por el que van dos abogados platenses: Marcelo Peña, director del Instituto de Criminalidad Económica y Lucha contra la Corrupción del Colegio de Abogados de La Plata, especialista en Derecho Penal y referente del partido NOS en la ciudad de La Plata; y Lucas Bianco, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas. Ambos, por senderos distintos, van en busca del mismo objetivo: la inconstitucionalidad de la Ley de IVE.

Como ya informó Hoy en su edición de ayer, Bianco hizo una presentación al respecto en el juzgado de Lomas de Zamora, en la misma jornada en la que la norma salía publicada en el Boletín Oficial.

Más cauto en su accionar, Peña indicó a este medio que “la ley 27610, denominada de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, de despenalización del aborto, es a todo evento y análisis contraria a nuestra Ley Suprema, nuestra Constitución Nacional; por ello, es el Poder Judicial quien debe, en lo inmediato, declarar su inconstitucionalidad”.

“Justamente la protección del derecho a la vida del niño por nacer, consagrado en nuestra Constitución Nacional, en carácter de norma supralegal por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ley 26061, que expresa el reconocimiento a la persona desde su concepción, expone de suficiente motivación y fundamento una clara reacción de nuestro sistema judicial en protección al interés superior del niño, especialmente en estas circunstancias en que se encuentra en juego la protección nada menos que del derecho a vivir”, explicó el letrado.

Peña, además, sostuvo que los pasos que hay que dar en busca de la derogación deben ser pensados en función de no invalidar las acciones de quienes luchan por el mismo objetivo. Al respecto sostuvo que “desde la asociación civil hemos sido muy prudentes en no interponer al voleo una acción de esta índole en lo inmediato, pues es sabida la clara afectación de tintes políticos en el seno del Poder Judicial y especialmente en nuestra querida ciudad; y, ante la presente indebida especulación, el descuido de que cualquier presentación judicial pueda ser ulteriormente responsable de un precedente negativo, y que desde su consecuente interpretación jurisprudencial signifique un fracaso a lo que muchos sentimos una lucha de corazón y convicción en protección a las dos vidas y no un mero espectáculo proselitista. Por ello nuestra máxima cautela”.

Consultado por Hoy, Bianco aseguró que “con el equipo de trabajo venimos trabajando hace meses en la elaboración de la acción de inconstitucionalidad contra la ley del aborto. Se veía venir que este año la ley iba a ser aprobada, por eso hace tiempo nos pusimos a trabajar en el día después, para no perder tiempo y poder iniciar la acción el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial”.

“Desde lo personal, hago dos apreciaciones. Por un lado, desde mi fuero más íntimo, como cristiano, no puedo avalar el fin de una vida y pienso también que es una cachetada al Papa Francisco. La Argentina, con la sanción de esta ley, daña la imagen del Sumo Pontífice en el mundo. Por otro lado, e intentando ser objetivo, creo que no me corresponde ni a mí ni a nadie evaluar si el aborto está bien o mal, si conviene o no, ni ningún otro tipo de discusión que no sea la jurídico-técnica. Y la realidad es que esta ley, con el ordenamiento jurídico vigente, es inconstitucional” sentenció el abogado.

Finalmente y en relación a su presentación judicial, evaluó que “ahora estamos a la espera de la primera resolución del Juzgado Federal de Lomas; seguramente declaren inadmisible el planteo, los jueces tratan de sacarse de las manos las cuestiones polémicas. Prevemos la apelación a Cámara para lograr que le den tratamiento. El buen abogado, además del conocimiento jurídico, tiene que entender cómo funciona el Poder Judicial. En ese sentido podemos predecir lo que va a ocurrir y tenemos la estrategia jurídica ya planeada. Ni bien se resuelva, presentaremos un per saltum para llegar rápido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tenemos muchas esperanzas en la Justicia argentina, pero desgraciadamente para acceder a una sede internacional debemos agotar todas las instancias del derecho interno. Estamos convencidos de que ante organismos internacionales lograremos que se declare la inconstitucionalidad de esa ley que flagrantemente viola nuestro ordenamiento jurídico”.