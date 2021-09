Los candidatos que quieren llegar al Congreso

Durante esta jornada los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elegirán quiénes serán los candidatos para las próximas elecciones generales que se celebrarán el 14 de noviembre.

Los bonaerenses votarán las propuestas de los candidatos que finalmente competirán por 35 bancas en el Congreso Nacional. Actualmente 17 de estas bancas las ocupan diputados del Frente de Todos; 8 el PRO; 3 la Unión Cívica Radical; 3 la Coalición Cívica; 2 el Frente de Izquierda y 2 bancas son ocupadas por los partidos Unidad y Equidad Federal y Consenso Federal.

En el caso de la lista del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán son los dos principales candidatos. Tolosa Paz fue directora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, mientras que Gollán se desempeñó anteriormente como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El exvicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, fue el elegido para encabezar la lista de Juntos, que tiene a la diputada nacional Graciela Ocaña en segundo lugar. En la alianza Juntos, la interna se completa con la lista de Facundo Manes, quien tiene en segundo lugar a Danya Tavela.

Como tercera fuerza se presenta la lista de Vamos con Vos, que lidera el exministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, seguido de Carolina Castro.

La Izquierda es otro espacio que va a internas, con dos listas. La primera liderada por Nicolás del Caño y la segunda por Alejandro Bodart. Además, el Nuevo MAS presenta a Manuela Castañeira como primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras que por otro lado, el espacio Política Obrera es liderado por Jorge Altamira.

Por otro lado, la lista del partido Avanza Libertad está encabezada por José Luis Espert y Carolina Píparo.

Unión por el Futuro es otra agrupación que va a internas en estas PASO y se disputa entre la lista de Juan José Gómez Centurión y la de Juan Carlos Neves.

Los otros candidatos que pretenden ganar un lugar para los próximos comicios son Cynthia Hotton (Más Valores); Alejandro Biondini (Frente Patriota); Guillermo Moreno (Partido Republicano Federal); Ernesto Ludueña (Corriente de Pensamiento Bonaerense); Víctor Albarracín (Partido Conservador Popular); Cinthia Fernández (Partido Vocación Social); Miguel Saredi (Partido Federal); Ayelén Alancay (Partido Celeste Provida); Santiago Cúneo (Partido Popular); Fabiana Zanutti (Partido Verde); Mario

Mazzitelli (Proyecto Justo Social y Humanista); Jorge Paz (Moral y Progreso); Sergio Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica); Anabella Lentini (Partido Laborista); Walter Arias (Partido Unidad Social); José Ignacio Raffo (Partido Todos por Buenos Aires); y Mirta Sotelo (Esperanza del Pueblo).

Las listas de la Ciudad de Buenos Aires

Las principales fuerzas que compiten para ocupar un lugar en el Congreso representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las lideradas por Leandro Santoro (acompañado por Gisela Marziotta) por el Frente de Todos, y María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por Juntos (que tiene en segundo lugar al economista Martín Tetaz).

Sin embargo, Vidal se encuentra frente a una interna junto a la lista encabezada por Ricardo López Murphy, y la liderada por el exfuncionario de Cambiemos, AdolfoRubinstein.

Los candidatos a la Legislatura bonaerense

En la Primera Sección Electoral, donde se eligen senadores, el FdT presentó una lista encabezada por Luis Vivona; Juntos lleva a Cristian Gribaudo en la boleta del espacio de Diego Santilli y a Joaquín de la Torre por la del radical Facundo Manes.

En la Segunda Sección, para diputados, va primero Naldo Brunelli por el FdT. Por Juntos, Santilli propone a Santiago Passaglia, y Manes, a Claudio Rossi.

La Tercera Sección verá competir como precandidatos a diputados nacionales a Mariano Cascallares por el FdT, a Martiniano Molina por el PRO y a Pablo Domenichini por la lista de Manes.

En la Cuarta, para el Senado, el oficialismo lleva como cabeza de lista a Walter Torchio; la nómina del santillismo, a Yamila Alonso; y la de la UCR, a Érica Revilla.

La Quinta Sección será el territorio de la batalla por escaños en la Cámara alta entre Pablo Obeid (FdT), Alejandro Rabinovich (Juntos/Santilli) y Ariel Bordaisco (Juntos/Manes).

En la Sexta Sección, el Frente de Todos lleva a Alejandro Dichiara como primer precandidato a diputado, mientras que Juntos abre su nómina con el nombre de Fernando Compagnoni por el PRO y con el de Lorenzo Natali por el radicalismo.

En la Séptima la disputa también es para el Senado. Por el FdT va primero Eduardo Bucca. Por la lista macrista “pura” de Santilli, Diego Robbiani. Por la radical, Alejandro Cellillo.

Finalmente, en la Sección Octava (La Plata), el FdT postula en primer lugar, para diputado, a Ariel Archanco; el espacio de Santilli, a Fabián Perechodnik, y el de Manes, a Claudio Frangul.

Once intendentes son candidatos para competir en las PASO

Como es sabido, muchos intendentes no pueden renovar su mandato debido a la Ley 14.836, que establece como máximo dos mandatos consecutivos. Por ello, once jefes comunales que ya no podrán acceder a otro período ejecutivo se anotaron para competir en las PASO e ingresar en la Legislatura bonaerense.

Los once alcaldes que competirán en las próximas elecciones tienen mandato hasta el 2023. En el caso de ser electos pueden tomar una de dos decisiones: renunciar antes del 10 de diciembre de este año o tomar licencia hasta que finalice su mandato como intendente.

Los intendentes que buscarán ocupar un escaño en la Legislatura bonaerense son: Claudio Rossi (Juntos–Rojas); Facundo Castelli (Juntos–Puán); Erica Revilla (Juntos–General Arenales) y Juan Zabaleta (FdT–Hurlingham) cuya candidatura será testimonial. También encabezarán la lista de concejales de su distrito: Carlos Puglielli (FdT–San Andrés de Giles), Cecilio Salazar (FdT–San Pedro), Mariano Cascallares (FdT–Almirante Brown); Walter Torchio (FdT–Carlos Casares); Alberto Gelené (FdT–Las Flores); Alejandro Dichiara (FdT–Monte Hermoso) y Ricardo Alessandro (FdT–Salto).