Elecciones en pandemia: ¿Qué recomienda la CNE?

Este domingo se desarrollarán las PASO en todo el país, con vistas a definir los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el próximo 12 de noviembre. Ante esto y en el contexto de la pandemia del coronavirus, la forma de llevar a cabo la votación del voto será totalmente distinta y se deberán tomar diferentes recaudos, que fueron recomendados por la Cámara Nacional Electoral.

Ante esto y en una entrevista exclusiva con diario Hoy, el coordinador de procesos electorales, Manuel Mogni, detalló los puntos que deberá realizar la ciudadanía al momento de emitir su voto. La ampliación de establecimientos para votar, los cuidados con el cerrado del sobre y el distanciamiento entre las personas, los puntos más sobresalientes.



"El protocolo abarca todo el proceso de votación, donde se ha disminuído a un total de 8 mesas, para evitar la aglomeración de electores. Luego en lo que es la jornada electoral, vamos a tener que respetar tres pilares fundamentales: el uso obligatorio del tapabocas, la distancia interpersonal de dos metros y la sanitización de manos", comenzó destacando.

Además afirmó que habrá una persona que se encargará de la organización sanitaria entre los votantes: "El día de la elección va a haber un nuevo sujeto dentro del proceso electoral en el establecimiento, para garantizar estas medidas. El mismo será el facilitador sanitario, que es personal de Comando General Electoral designado por la Justicia Electoral. Va a colaborar con el delegado y con el personal del comando para organizar este flujo de electores".

Y comenzó con lo que se debe hacer a la hora de emitir el voto: "Lo que se le sugiere a los electores es evitar el contacto y el intercambio de documentación de mano en mano, por una cuestión de manejo de superficies. Como primer punto se le va a sugerir a la ciudadanía que cada uno lleve su bolígrafo, porque tenemos que firmar en el padrón. Antes nosotros estábamos acostumbrados a entregarle el DNI a la autoridad y hoy esto no va a ser posible. Se lo vamos a mostrar a la autoridad de mesa, lo va a verificar y luego de eso, el elector lo va a apoyar sobre la mesa. Solo lo va a retirar de ahí, cuando se retira junto con la constancia de emisión del voto".

Con respecto al cerrado del sobre, detalló lo que se debe hacer: "¿Qué pasa cuando llegamos al cuarto oscuro con el sobre? Nosotros estábamos acostumbrados a humedecerlo para cerrarlo, hoy por hoy eso está descartado desde el punto de vista sanitario. Lo que se está sugiriendo es que la ciudadanía cierre el sobre introduciendo la solapa hacia dentro, de manera tal que quede cerrado el sobre y esté en condiciones de ingresar a la urna".

También dejó en claro que mientras el sobre esté cerrado, no se debe impugnar: "No se va a impugnar el voto que se cierre con saliva. El sobre tiene que estar cerrado, dependientemente de la modalidad. Lo que se está recomendado en este contexto sanitario es que se evite el contacto con la superficie, pero el sobre cerrado no puede tener ningún tipo de cuestionamiento".

Además recomendó que los que tengan síntomas, no asistan a la votación: "Las personas con síntomas se recomienda que vayan a testearse, porque hoy es de alcance masivo. Además de consultar con un especialista de la salud, se recomienda que no asistan a votar y que va a estar justificada la ausencia del voto. Tenemos que evitar que las personas concurran en un recinto, donde va a haber electores por mucho tiempo.