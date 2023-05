Los espías de Vidal y la mentira del “cuentapropismo”

"Hola, Alex, ¿cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos sobre cosas que me dijo, estaría bueno que las hable con vos”. El mensaje salió el 7 de noviembre de 2017 del celular de Leandro Araque, el exagente de la AFI que está imputado en la causa del espionaje ilegal que se sigue en Lomas de Zamora.

“Alex” era Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal comandaba la Provincia. Hoy es diputado provincial y está apuntado como el “jefe político” del espionaje ilegal durante esa gestión por uno de los damnificados, el exintendente de La Plata Pablo Bruera.

El pasado domingo, en el programa GPS que conduce Rolando Graña por la señal A24, se encontraron en el piso dos de los espías que realizaban tareas a pedido de la AFI, Leandro Araque y Emiliano Matta, además del exjefe comunal platense.

La vinculación de Campbell con los acusados del espionaje ilegal surge de los chats, audios y fotografías encontrados en el teléfono de Araque.

Allí, Matta contó que “había que seguir a este objetivo (en referencia a Bruera) porque tenía una causa o precausa que no había que dejarla caer”.

Por su parte, el exintendente explicó: “Había un interés político, los informes que hacían los muchachos (por Araque y Matta) llegaban a las oficinas muy cercanas a María Eugenia Vidal, y no solo se me espió a mí, sino al obispo Jorge Lugones, que es uno de mis tíos, porque les molestaba el discurso social cercano al papa Francisco. A mi otro tío, Luis Lugones, también, como dirigente del PJ local. Y además trabajaron contra Mariano Bruera, donde a causa de toda esta tarea le hicieron una causa. Investiguen, que algo vamos a en­contrar, ese era el lema”.

En referencia al obispo Lugones, es preciso recordar que en junio de 2018, en su calidad de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), había hablado en la apertura del encuentro Semana Social en Mar del Plata, frente a un auditorio encabezado por Vidal y la entonces ministra de ­Desarrollo Social de la Nación, Carolina ­Stanley. “Están bien los verbos estar y hacer, pero me parece que falta el sentir y la sensibilidad social”, había disparado Lugones. Fue entonces que repasó las cifras del Indec sobre más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en esos últimos tres meses y aseguró: “Nosotros no vemos que se construyan hospitales. Pero sí cárceles”. Para el año siguiente, ni Vidal ni Stanley fueron parte del encuentro de la ­Iglesia.

Bruera apuntó que “a ellos (los espías) los llamaban y les decían: Fijate los informes bancarios, la familia, con quién se encuentra; el objetivo era meternos una causa política porque les molestaba nuestro movimiento. La causa se cortó en los supuestos cuentapropistas, pero estos eran informes para Alex Campbell, que los recibía, y por ello iniciamos ahora una acción penal contra los funcionarios de Vidal por estos testimonios”.

En tanto, Matta se desligó justamente del término “cuentapropistas” y apuntó: “Nosotros no llamamos a nadie, no nos acercamos a su casa, no le pedimos plata a nadie, yo tenía un sueldo a fin de mes”.

“Esto no se puede cortar acá porque los muchachos tenían dos jefes: un jefe político, que es Alex Campbell, y un jefe orgánico que es Alan Ruiz; acá hubo inteligencia política para investigarnos y espiarnos ilegalmente”, sentenció Bruera, y agregó: “Cuando denunciamos esto, todo el PRO dijo que no tenía nada ver, cuando en realidad no son todos los del PRO, son algunas personas. Vidal envió a espiar porque era Campbell su viceministro (de Gobierno) y quien recibía los informes; si no los entendía, los volvía a pedir, entonces está claro que ellos no fueron cuentapropistas”.

“Hay causas penales por estos informes que cortan acá, pero Alex Campbell es quien tiene que ser procesado y juzgado. No me afecta solo a mí, sino que nos afecta a todos. Al sistema judicial no le conviene que ellos hablen porque Vidal y Campbell están involucrados y parecía­mos locos cuando lo dijimos hace dos años”, señaló el exalcalde local.

En esa misma línea, Leandro Araque sentenció: “Dijeron que laburábamos por nuestra cuenta, pero está clara la connivencia entre la AFI y el gobierno de la Provincia, porque de una reunión entre funcionarios y agentes terminó, por ejemplo, el Pata Medina preso”.

“Base 8”

En el año 2020, Pablo Bruera solicitó ser considerado como querellante en el marco de la causa por el supuesto espionaje ilegal realizado desde la AFI durante la gestión de Cambiemos, luego de tomar contacto en aquel entonces con las pruebas que daban cuenta de que había sido víctima de ese delito.

El dirigente estuvo el 16 de junio de 2020 más de dos horas ante el juez federal Federico Villena, quien le exhibió materiales que demostrarían que el producto del espionaje ilegal era remitido, entre otros, a la exfuncionaria de Casa Rosada Susana Martinengo y al exsecretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense Alex Campbell.

Bruera solicitó entonces ser tenido en cuenta como querellante, pero además le pidió al juez Villena que se investigara si esta banda de espías estaba relacionada con algo que en la política platense se conoce como “Base 8”, una supuesta organización instalada en esa ciudad que desde hace cuatro o cinco años hace tareas de infiltración y espionaje ilegal en marchas por reclamos políticos y sociales.