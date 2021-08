Los estatales son los próximos convocados a negociar paritarias

Luego de que el gobierno bonaerense entablara las conversaciones que abrieron la negociación paritaria con los trabajadores docentes de la Provincia, y les ofreciera un acumulado de un 45,5% al mes de noviembre y una revisión salarial en el último mes del año que compensaría cualquier cifra que exceda la oferta en caso de que la inflación la supere, los judiciales salieron a hacer también sus reclamos declarándose en estado de alerta y movilización.

Pero el orden en el que históricamente se han dado las negociaciones paritarias marca que, tras la oferta a los docentes, es el turno de los estatales. En ese marco, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, remarcó: “Hablamos con la ministra de Trabajo (Mara Ruiz Malec) por teléfono y nos estaría convocando entre lunes y martes a la reunión, por lo que estamos esperando que llegue la cédula”.

El histórico dirigente de los trabajadores estatales bonaerenses explicó a diario Hoy cuáles se­rán algunos de los pedidos con los que concurrirán a la mesa de negociación salarial y confirmó que “le reiteré (a la ministra) la necesidad de que la propuesta que traiga el gobierno supere la inflación, para que a su vez se eleven los topes de las asignaciones familiares y así podemos expandir al máximo el aumento, y que se reglamente la ley de Anticipo Jubilatorio, que permite la actualización automática al compás de la paritaria de esos anticipos que quedaron estancados en 8.000 o 9.000 pesos de trabajadores que deberían estar jubilados y todavía no terminaron el trámite”.

De Isasi buscó marcar una diferencia entre lo que el gobierno les ofreció a los docentes y lo que los estatales pretenden a la hora de sentarse a negociar con las autoridades bonaerenses, y al respecto aclaró: “No­sotros planteamos que es importante ganarle a la inflación, por lo tanto estamos esperando la propuesta del gobierno. Hay similitudes con los docentes, pero también hay diferencias: la antigüedad de los docentes para año tras año (obtener) una diferencia salarial importante, (y) nosotros tenemos achatada la pirámide. Vamos a esperar la propuesta”.

Sobre este punto, el titular de la ATE bonaerense explicó que “sin ninguna duda tiene que haber una reapertura de la paritaria en diciembre, no una revisión. No para ver si le ganamos a la inflación, sino para profundizar la recuperación salarial. La oferta no puede estar condicionada a si la inflación empata o supera el salario, se tiene que hacer reapertura de paritaria, no revisión”.

“Porque igualar la inflación es mejor que perder, pero no es el objetivo que nos planteamos con el gobierno provincial. Incluso aunque con la oferta que nos hagan lleguemos a diciembre ganándole a la inflación, creemos que tiene que haber reapertura de paritarias para profundizar el camino de recuperación salarial”, remarcó, y agregó: “No estoy presuponiendo que va a haber más inflación que el aumento, no estoy generando expectativas inflacionarias, estoy diciendo que en diciembre hay que reabrir para seguir ganándole a la inflación”.

Finalmente, y antes de que desde el Ministerio de Trabajo parta la cédula para la convocatoria a la negociación, De Isasi hizo hincapié en la reapertura de las mesas técnicas, “y entre las que nos urge más está la de niñez”, concluyó.